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Владивосток вошел в пятерку лидеров России по темпам жилищного строительства

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Владивосток вошел в пятерку российских городов-лидеров по темпам жилищного строительства. За последние пять лет здесь сдали 4,8 млн квадратных метров жилых и общественных объектов.

Владивосток
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Владивосток

Об этом мэр города Константин Шестаков рассказал в своем ежегодном отчете перед муниципальными депутатами. По данным главы города, за первые шесть месяцев текущего года объем ввода составил еще 330 тысяч квадратных метров.

Период Объем ввода объектов
За 5 лет 4,8 млн кв. м
I полугодие текущего года 330 тыс. кв. м
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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