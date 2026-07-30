Владивосток вошел в пятерку лидеров России по темпам жилищного строительства

Владивосток вошел в пятерку российских городов-лидеров по темпам жилищного строительства. За последние пять лет здесь сдали 4,8 млн квадратных метров жилых и общественных объектов.
Об этом мэр города Константин Шестаков рассказал в своем ежегодном отчете перед муниципальными депутатами. По данным главы города, за первые шесть месяцев текущего года объем ввода составил еще 330 тысяч квадратных метров.
|Период
|Объем ввода объектов
|За 5 лет
|4,8 млн кв. м
|I полугодие текущего года
|330 тыс. кв. м
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