Владивосток вошел в пятерку лидеров России по темпам жилищного строительства

Владивосток вошел в пятерку российских городов-лидеров по темпам жилищного строительства. За последние пять лет здесь сдали 4,8 млн квадратных метров жилых и общественных объектов.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Владивосток

Об этом мэр города Константин Шестаков рассказал в своем ежегодном отчете перед муниципальными депутатами. По данным главы города, за первые шесть месяцев текущего года объем ввода составил еще 330 тысяч квадратных метров.

Период Объем ввода объектов За 5 лет 4,8 млн кв. м I полугодие текущего года 330 тыс. кв. м