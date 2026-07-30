Работодатели Сахалина могут получить до 200 тысяч рублей на места для инвалидов

Работодатели Сахалинской области могут получить до 200 тысяч рублей на обустройство рабочих мест для инвалидов I-II групп, ветеранов боевых действий с инвалидностью и участников СВО. Меры поддержки действуют в рамках нацпроекта "Кадры".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Мужчина в инвалидной коляске работает в офисе

Средства можно потратить на технику и оборудование, которые необходимы сотруднику для выполнения задач: от специализированных клавиатур и компьютеров до кондиционеров, снегоуборочных машин или транспорта. Субсидия доступна компаниям и индивидуальным предпринимателям, нанявшим таких сотрудников с 1 января 2025 года или вернувших к работе участников СВО, чей договор был приостановлен.

"Главная задача этой меры — убрать барьер между желанием работодателя принять человека и реальными условиями на рабочем месте. Субсидия помогает сделать пространство удобным и безопасным, а трудоустройство — устойчивым", — пояснила заместитель руководителя агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Наталья Ковалева.

Первые выплаты уже получили десять организаций в Южно-Сахалинске, Долинске, Александровск-Сахалинском, Томари и Ногликах. В Томари подразделение ПАО "Сахалинэнерго" оснастило инженера-ветерана СВО планшетом, гарнитурой и специальным освещением. В Долинске для бухгалтера с нарушением зрения в ООО "Денежка" купили компьютер с программой экранного увеличения, а в Южно-Сахалинске магазин "Главный рыболовный" установил сплит-систему сотруднику с медицинскими противопоказаниями к перепадам температур.

Порядок получения выплаты

Чтобы вернуть часть затрат, работодателю нужно соблюсти три условия: закупить оборудование, заключить трудовой договор минимум на девять месяцев и подать заявление в Агентство или Кадровый центр в течение трех месяцев. После проверки Социальный фонд России перечислит деньги на счет организации.

Параметр Условие / Значение Максимальная сумма 200 000 рублей на одно место Срок работы сотрудника Не менее 9 месяцев в течение года Срок подачи заявки До 3 месяцев с даты найма

Если сотрудник уволится раньше установленного срока, работодатель может нанять на это место другого человека с инвалидностью — в этом случае возвращать субсидию в бюджет не потребуется.

Ответы на популярные вопросы

На что именно можно потратить деньги?

На мебель, компьютерную технику (планшеты, смартфоны), МФУ, системы освещения и климат-контроля, видеонаблюдение, а также профессиональный инвентарь: от техники для уборки до снегоуборочных машин.

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региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов