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В роддоме Красноярского края обновили меню и систему доставки еды

Россия » Сибирь » Красноярск

В одном из родильных домов Красноярского края пересмотрели меню для беременных и кормящих женщин, изменили систему доставки еды и обновили оборудование буфетной.

Еда
Фото: https://www.pravda.ru/ by Оксана Аникина
Еда

Из рациона убрали продукты, вызывающие газообразование, включая цветную капусту. В меню добавили тыквенный суп-пюре, фаршированный перец и бефстроганов из филе бедра птицы. Обновили список выпечки: теперь предлагают творожные кексы, ватрушки с повидлом, бисквиты и шарлотку. Из напитков появились компоты из ягод и сухофруктов, а также облепиховый кисель.

Для пациенток подготовили программы по правильному питанию. Ссылки на них разместили через QR-коды на информационных стендах вместе с меню. Там же женщины могут оставить отзыв о качестве еды.

Логистика и доставка

До мая этого года доставка еды в родильный дом занимала много времени из-за отсутствия прямого перехода к пищеблоку. Буфетчицам приходилось спускаться, переодеваться и совершать поездки за контейнерами пять раз в сутки.

"Мы наняли дополнительных сотрудников и изменили график нагрузки. Теперь доставку готовой продукции осуществляют мужчины, что сэкономило время и ресурсы", — пояснила заведующая пищеблоком Мария Швабауэр.

Обновление инфраструктуры

Организацию питания в отделении упростили: оставили одну общую буфетную, где работает один сотрудник. В помещении заменили стеллажи, перенесли раковины и обновили всю посуду.

Направление изменений Что сделано / планируется
Оснащение Замена стеллажей, перенос раковин, обновление посуды
Планы на август Закупка удобной посуды для пациенток, установка сушильных полок
Гигиена Полный переход на профессиональную мойку и дезинфекцию силами персонала
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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