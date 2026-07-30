Цены на топливо в Пермском крае растут медленнее чем в начале июля

Цены на топливо в Пермском крае продолжают расти, но темпы этого подорожания заметно замедлились. По данным Росстата, за прошлую неделю средняя стоимость литра топлива увеличилась на 46 копеек.
Для сравнения: в начале июля рынок пережил резкий скачок, когда за семь дней цена поднялась сразу на 5 рублей.
|Марка топлива
|Прежняя цена (руб.)
|Новая цена (руб.)
|Бензин АИ-92
|77,47
|78,02
|Бензин АИ-95
|85,17
|85,57
|Дизельное топливо
|90,25
|90,60
В рейтинге Приволжского федерального округа регион занимает четвертое место по стоимости горючего. Цены в Пермском крае выше, чем в большинстве соседних субъектов, и уступают только Кировской и Самарской областям, а также Мордовии.
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