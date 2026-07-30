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Цены на топливо в Пермском крае растут медленнее чем в начале июля

Россия » Поволжье » Пермь

Цены на топливо в Пермском крае продолжают расти, но темпы этого подорожания заметно замедлились. По данным Росстата, за прошлую неделю средняя стоимость литра топлива увеличилась на 46 копеек.

АЗС
Фото: web.archive.org by Александр Попрыгин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
АЗС

Для сравнения: в начале июля рынок пережил резкий скачок, когда за семь дней цена поднялась сразу на 5 рублей.

Марка топлива Прежняя цена (руб.) Новая цена (руб.)
Бензин АИ-92 77,47 78,02
Бензин АИ-95 85,17 85,57
Дизельное топливо 90,25 90,60

В рейтинге Приволжского федерального округа регион занимает четвертое место по стоимости горючего. Цены в Пермском крае выше, чем в большинстве соседних субъектов, и уступают только Кировской и Самарской областям, а также Мордовии.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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