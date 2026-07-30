Красноярский край компенсирует агропредприятиям до 90% расходов на оплату труда ученых

Агропредприятия Красноярского края могут вернуть до 90% расходов на оплату труда ученых, которые разрабатывают для них прикладные технологии и оборудование. В текущем году на эти цели регион выделил 6,3 млн рублей.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ученый в лаборатории

Мера поддержки направлена на то, чтобы бизнес заказывал у науки не теоретические отчеты, а готовые прототипы техники, новые сорта семян или методы переработки продукции. Субсидия снижает финансовые риски предпринимателей при внедрении инноваций, а исследователи получают оплату за конкретный результат.

"Механизм компенсации стимулирует предприятия смелее вкладывать деньги в научные разработки. Это прямой путь к технологической модернизации нашего АПК", — сообщил министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев.

Прикладные проекты

Одним из главных партнеров бизнеса в этом направлении стал Красноярский государственный аграрный университет (КрасГАУ). Специалисты вуза создают решения, которые учитывают специфику региональной инфраструктуры и климата.

В прошлом году инжиниринговая компания «Техком» вернула часть средств за работу ученых над посевным комплексом. Технику адаптировали под сибирские условия эксплуатации. В этом году поддержку получил производитель полуфабрикатов бренда «Изобильный Олимп» (ИП Киндрачук Т.Н.) — предпринимателю компенсировали 90% затрат на разработку автоматической упаковочной линии.

"Это оборудование будет включено в производственный цикл и снизит влияние человеческого фактора на качество и безопасность готовой продукции", — пояснил проректор по науке КрасГАУ Александр Коломейцев.

Показатель Значение Общий объем поддержки в крае на этот год 6,3 млн рублей Максимальный размер компенсации затрат 90%

Экспертная проверка

Привлечение ученых к решению конкретных производственных задач помогает сократить разрыв между теорией и практикой в региональном АПК. Для территорий с тяжелыми климатическими условиями критически важно иметь технику, которая не выходит из строя при экстремальных температурах или на специфических почвах Сибири. Субсидирование таких разработок переносит часть рисков с частного бизнеса на государство, что ускоряет обновление технического парка предприятий.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов