Доля торговли в структуре индивидуальных предпринимателей Брянской области составила 39,9%

В Брянской области зафиксировали почти 14 тысяч действующих предприятий и более 30 тысяч индивидуальных предпринимателей. Обновленные данные опубликовал Брянскстат в регистре хозяйствующих субъектов по состоянию на 1 июля.
Структура экономики региона показывает доминирование торгового сектора и сферы услуг, при этом значительную долю занимают обрабатывающие производства и строительство. Эти цифры отражают реальную картину деловой активности: от крупных заводов в районных центрах до небольших магазинов и мастерских в селах.
Всего в регионе зарегистрировано 13 979 организаций. Основную массу составляют юридические лица (13 479), остальные — филиалы и обособленные подразделения.
|Сфера деятельности
|Количество организаций
|Доля в %
|Торговля и ремонт автотранспорта
|~ 3 100
|22,1%
|Обрабатывающие производства
|1 253
|9%
|Строительство
|1 247
|8,9%
|Операции с недвижимостью
|1 142
|8,1%
|Образование
|1 084
|7,8%
Количество ИП в регионе достигло 30 614 человек, также учтены 509 глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Здесь лидерство торговли выражено еще сильнее: почти 40% всех предпринимателей заняты продажей товаров или ремонтом транспорта.
Распределение ИП по основным видам деятельности выглядит так:
Для местного бизнеса сейчас актуален вопрос упрощения работы с государственными заказами. В правительство РФ поступил законопроект Минфина о введении "цифрового фильтра". Если его примут, сервисы ФНС будут проверять данные компаний и ИП автоматически. Для предпринимателя из Брянска это означает меньше времени на сбор справок и более равные шансы получить контракт.
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