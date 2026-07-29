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Доля торговли в структуре индивидуальных предпринимателей Брянской области составила 39,9%

Россия » Центр » Брянск

В Брянской области зафиксировали почти 14 тысяч действующих предприятий и более 30 тысяч индивидуальных предпринимателей. Обновленные данные опубликовал Брянскстат в регистре хозяйствующих субъектов по состоянию на 1 июля.

Пять тысяч рублей
Фото: Pravda.Ru by Инна Невская
Пять тысяч рублей

Структура экономики региона показывает доминирование торгового сектора и сферы услуг, при этом значительную долю занимают обрабатывающие производства и строительство. Эти цифры отражают реальную картину деловой активности: от крупных заводов в районных центрах до небольших магазинов и мастерских в селах.

Предприятия и организации

Всего в регионе зарегистрировано 13 979 организаций. Основную массу составляют юридические лица (13 479), остальные — филиалы и обособленные подразделения.

Сфера деятельности Количество организаций Доля в %
Торговля и ремонт автотранспорта ~ 3 100 22,1%
Обрабатывающие производства 1 253 9%
Строительство 1 247 8,9%
Операции с недвижимостью 1 142 8,1%
Образование 1 084 7,8%

Индивидуальные предприниматели и фермеры

Количество ИП в регионе достигло 30 614 человек, также учтены 509 глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Здесь лидерство торговли выражено еще сильнее: почти 40% всех предпринимателей заняты продажей товаров или ремонтом транспорта.

Распределение ИП по основным видам деятельности выглядит так:

  • Торговля и ремонт авто/мототранспорта — 12 423 чел. (39,9%);
  • Транспортировка и хранение — 5 280 чел. (17%);
  • Строительство — 2 433 чел. (7,8%);
  • Профессиональная, научная и техническая деятельность — 1 724 чел. (5,5%);
  • Обрабатывающие производства — 1 510 чел. (4,9%);
  • Операции с недвижимостью — 1 246 чел. (4%);
  • Сельское хозяйство, охота и рыболовство — 851 чел. (2,7%).

Для местного бизнеса сейчас актуален вопрос упрощения работы с государственными заказами. В правительство РФ поступил законопроект Минфина о введении "цифрового фильтра". Если его примут, сервисы ФНС будут проверять данные компаний и ИП автоматически. Для предпринимателя из Брянска это означает меньше времени на сбор справок и более равные шансы получить контракт.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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