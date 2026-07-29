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В Туле обновляют дорожную сеть и трамвайные пути по нацпроекту

Россия » Центр » Тула

В Туле капитально обновляют дорожную сеть и транспортную инфраструктуру: от тротуаров Красноармейского проспекта до трамвайных путей на улице Коминтерна. Работы затрагивают не только асфальтовое покрытие, но и инженерные сети, систему ливнестоков и организацию пешеходного движения.

Ремонт дороги
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт дороги

Ремонт улиц и тротуаров

Основной объем работ сейчас сосредоточен на Красноармейском проспекте. Здесь меняют подход к устройству пешеходных зон: под плитку укладывают слой щебня (около 150 кг на квадратный метр), который затем скрепляют строительной мучкой. Такая основа предотвращает деформацию и вздутие покрытия.

Помимо тротуаров, рабочие обновляют проезжую часть, парковочные карманы и ливневую канализацию. Чтобы разделить потоки людей и велосипедистов, выделяют отдельную велосипедную дорожку — раньше она была совмещена с пешеходной зоной.

Изменения коснутся и безопасности перехода улиц: на Лейтейзена и Фрунзе впервые обустроят диагональные переходы. На данный момент работы на Красноармейском проспекте выполнены более чем наполовину. Проект реализуют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Аналогичные работы завершили на улице Новомосковской — там обновили покрытие, тротуары и парковки, осталось установить остановочные павильоны. Также подходит к концу ремонт улицы Галкина.

Обновление трамвайных путей

Параллельно с дорогами в городе восстанавливают 12 километров трамвайного полотна. Самый крупный участок длиной 5 километров заменяют на улице Коминтерна — от Советской до разворотного кольца у Московского вокзала, включая Павшинский мост.

При строительстве используют технологию, применявшуюся при создании Восточного обхода. Специалисты полностью обновили дорожную подушку под рельсы и сейчас укладывают новые шпалы. Это позволит избежать образования колеи и увеличит срок службы путей.

Технические детали и сроки

Объект / Параметр Детали реализации
Тротуары Красноармейского пр. 150 кг щебня на 1 кв. м + строительная мучка
Трамвайные пути (общий объем) 12 километров полотна
Ул. Коминтерна (бюджет и срок) 600 млн рублей, запуск движения — к сентябрю

Для жителей города эти меры означают снижение заторов и более комфортное передвижение. Разделение пешеходных и велосипедных потоков на проспекте должно убрать конфликты между участниками движения, а капитальный ремонт трамвайных путей вернет полноценный общественный транспорт в центральные районы.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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