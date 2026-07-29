Жителей Кировской области будут оповещать о ракетной опасности через СМС

Жителей Кировской области будут предупреждать о ракетной опасности и атаках беспилотников с помощью СМС-рассылок. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов по итогам заседания оперативного штаба.

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Помимо текстовых сообщений, информацию будут передавать через мобильные приложения МЧС России и "Экстренный вызов 112". Переход на новую систему связан с тем, что противник получил оружие — ракеты и тяжелые беспилотники, способные достигать территории региона. СМС выбрали как самый оперативный канал связи, который работает даже при сбоях в интернете.

"С 30 июля начинаем масштабное информирование людей о порядке действий при подобных угрозах", — сообщил Александр Соколов в своем канале.

Почему это важно

Изменение системы оповещения меняет алгоритм безопасности граждан. Раньше основной упор делался на сирены и радио, однако в условиях современных конфликтов время подлета целей сокращается. СМС позволяет доставить предупреждение персонально каждому владельцу телефона, минуя необходимость находиться рядом с громкоговорителем.

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