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Размытые дороги и затопленные дома: как восстанавливают Пермский край после ливней

Россия » Поволжье » Пермь

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил Октябрьский округ, чтобы оценить последствия масштабного паводка и проконтролировать ход восстановительных работ.

Затопленная деревня
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Затопленная деревня

С 17 июля регион столкнулся с аномальными ливнями. Река Ирень вышла из берегов, затопив деревню Атнягузи, после чего поток обрушился на село Богородск. Ситуация осложнилась прорывом дамбы у прудов. В итоге под водой оказались более 50 домов, размыло местные дороги и мосты. С 18 июля в муниципалитете действует режим чрезвычайной ситуации.

Компенсации и помощь жителям

Власти определили порядок поддержки пострадавших. Жители, чье жилье невозможно отремонтировать, получат денежные выплаты или предложение построить новый дом. На текущий момент первые средства получили более 300 человек, остальные заявления обрабатывают.

Помимо восстановления жилья, регион компенсирует утраченный урожай. Вместе с благотворителями организовали поставку бытовой техники — холодильников и плит, которые люди потеряли во время потопа.

Восстановление инфраструктуры

Основной удар пришелся на транспортную сеть округа. Рабочие уже открыли временные подъезды через реки Алмаз и Атер. Сейчас бригады чинят мост у села Енапаево (река Ирень) и участок дороги Чернушка — Тюш возле села Богородск.

Объект восстановления Количество / Срок
Мосты 6 объектов
Дороги местного значения 4 объекта
Крайний срок завершения всех работ до 15 августа

Соответствующее поручение уже передали в краевой Минтранс.

"Знаю, что в ночь паводка героически себя проявила наша молодежь. Ребята помогали эвакуироваться пожилым людям и целым семьям. Обязательно отметим и поблагодарим их отдельно", — отметил Дмитрий Махонин.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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