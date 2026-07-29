Правительство Архангельской области направит средства на поддержку многодетных семей

В Архангельской области на реализацию национального проекта "Семья" к 2026 году выделят более 4,1 млрд рублей. Средства распределятся между поддержкой многодетных, обновлением социальной инфраструктуры и развитием медицины для женщин и детей.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Семья в магазине одежды

Источник финансирования Сумма (млрд руб.) Федеральный бюджет 1,62 Областной бюджет 2,5 Итого 4,1

Выплаты и помощь семьям

На сегодня единое пособие получают почти 56 тысяч детей. Для молодых мам в возрасте от 18 до 25 лет предусмотрена выплата 52 тысячи рублей при рождении первого ребенка — ее уже получили 341 жительница региона. Также более 2,6 тысячи семей забрали подарочные комплекты "Новорожденный Поморья".

Число многодетных семей в области за три года выросло с 12,5 до 15,3 тысячи. Им доступны региональный маткапитал, субсидии на покупку автомобиля и помощь в улучшении жилья. Также государство компенсирует расходы на питание, проезд детей и одежду для школьников.

"Наша задача — сопровождать семьи на каждом этапе, начиная с рождения ребёнка. Мы развиваем систему поддержки, чтобы родители могли рассчитывать не только на выплаты, но и на качественные услуги в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты", — отметил министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Владимир Торопов.

С начала года свыше 1,5 тысячи северян заключили социальные контракты. Этот механизм позволяет людям открыть свое дело или найти работу, чтобы выйти из трудной жизненной ситуации.

Здоровье и инфраструктура

В сфере медицины обновляют Областную детскую клиническую больницу: закупают оборудование и мобильные комплексы. С начала года врачи провели 296 процедур ЭКО. Диспансерным наблюдением охвачены более 92% детей, стоящих на учете.

Для жителей сел организовали транспорт до больниц для прохождения обследований и диспансеризации. Кроме того, развивается система долговременного ухода — в 2026 году к ней подключатся Новодвинск, Котлас, Коношский район и Котласский округ.

В части благоустройства рабочие капитально ремонтируют восемь детских садов. Параллельно обновляют дворцы культуры, театры и музеи. По итогам первого полугодия 95,5% жителей региона остались довольны качеством услуг культурных учреждений.

Задачи на второе полугодие

В ближайшие месяцы власти сосредоточатся на завершении ремонта детских садов и домов культуры. Главам муниципалитетов поручили лично контролировать сроки работ на местах.

"Национальный проект затрагивает практически каждого жителя Архангельской области. От эффективности реализации проекта напрямую зависит качество жизни людей, благополучие семей и дальнейшее социальное развитие региона", — подчеркнул первый заместитель губернатора — председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов