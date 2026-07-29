Управляющие компании в Керчи откроют доступ в подъезды при угрозе атак БПЛА

В Керчи управляющие компании должны обеспечить свободный доступ людей в подъезды многоквартирных домов во время обстрелов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Кошель.

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Решение вызвано необходимостью быстрого поиска укрытия при угрозе атаки беспилотников. Чтобы жители могли оперативно зайти в безопасную зону, глава города потребовал от коммунальных служб принять конкретные меры.

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"В такой ситуации особенно важно проявлять солидарность и взаимопомощь", — призвал к сплоченности Иван Кошель.

Глава администрации также попросил горожан не препятствовать тем, кто пытается найти защиту в подъездах соседних домов во время тревоги.