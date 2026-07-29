В Нижнем Новгороде определяют компанию для поддержки комплексов управления трафиком

В Нижнем Новгороде определяют подрядчика для технического обслуживания систем "умных" светофоров в городской агломерации. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Городская улица с пешеходным переходом

Сервисные работы охватят 29 объектов, расположенных на Казанском шоссе, а также улицах Белинского, Родионова и Ванеева. Согласно техническому заданию, компания должна круглосуточно поддерживать работоспособность комплексов интеллектуального управления, корректировать настройки и оперативно устранять аварии. В перечень работ также включена очистка оборудования от загрязнений.

Заявки на участие в тендере принимают до 3 августа.

Параметр Данные Количество объектов 29 светофоров Локации ул. Белинского, Родионова, Ванеева, Казанское шоссе Крайний срок подачи заявок 3 августа

Ранее стало известно, что масштабное обновление транспортной инфраструктуры продолжится в будущем: к 2027 году планируют модернизировать еще 14 светофорных объектов на Южном шоссе, улицах Ванеева и Веденяпина.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова