В Нижнем Новгороде определяют компанию для поддержки комплексов управления трафиком

В Нижнем Новгороде определяют подрядчика для технического обслуживания систем "умных" светофоров в городской агломерации. Тендер опубликован на портале госзакупок.
Сервисные работы охватят 29 объектов, расположенных на Казанском шоссе, а также улицах Белинского, Родионова и Ванеева. Согласно техническому заданию, компания должна круглосуточно поддерживать работоспособность комплексов интеллектуального управления, корректировать настройки и оперативно устранять аварии. В перечень работ также включена очистка оборудования от загрязнений.
Заявки на участие в тендере принимают до 3 августа.
|Параметр
|Данные
|Количество объектов
|29 светофоров
|Локации
|ул. Белинского, Родионова, Ванеева, Казанское шоссе
|Крайний срок подачи заявок
|3 августа
Ранее стало известно, что масштабное обновление транспортной инфраструктуры продолжится в будущем: к 2027 году планируют модернизировать еще 14 светофорных объектов на Южном шоссе, улицах Ванеева и Веденяпина.
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