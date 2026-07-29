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В Нижнем Новгороде определяют компанию для поддержки комплексов управления трафиком

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде определяют подрядчика для технического обслуживания систем "умных" светофоров в городской агломерации. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Городская улица с пешеходным переходом
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Городская улица с пешеходным переходом

Сервисные работы охватят 29 объектов, расположенных на Казанском шоссе, а также улицах Белинского, Родионова и Ванеева. Согласно техническому заданию, компания должна круглосуточно поддерживать работоспособность комплексов интеллектуального управления, корректировать настройки и оперативно устранять аварии. В перечень работ также включена очистка оборудования от загрязнений.

Заявки на участие в тендере принимают до 3 августа.

Параметр Данные
Количество объектов 29 светофоров
Локации ул. Белинского, Родионова, Ванеева, Казанское шоссе
Крайний срок подачи заявок 3 августа

Ранее стало известно, что масштабное обновление транспортной инфраструктуры продолжится в будущем: к 2027 году планируют модернизировать еще 14 светофорных объектов на Южном шоссе, улицах Ванеева и Веденяпина.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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