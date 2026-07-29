В Костромской области нашли обломки беспилотников самолетного типа

В Судиславском и Красносельском районах Костромской области обнаружили обломки беспилотников самолетного типа. О находках сообщили сотрудники лесного хозяйства и местные жители.
Первый фрагмент БПЛА нашел егерь в лесополосе близ деревни Косково. Второй объект заметили в поле у деревни Строково. В обоих случаях обломки лежали на значительном удалении от жилых домов, что исключило риск для жителей.
На места происшествий оперативно прибыли взрывотехники и бойцы Росгвардии. Специалисты оцепили территорию и провели обследование деталей. В результате проверки выяснилось, что взрывчатых веществ в найденных фрагментах нет.
"Обломки ещё одного беспилотника самолетного типа обнаружены в поле у деревни Строково Красносельского района, также на удалении от жилых зданий", — сообщили в администрации Костромской области.
Поскольку детали сбитых или упавших дронов могут содержать активные взрывные устройства, власти напоминают правила безопасности для жителей области:
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