Строительство гостиничного комплекса во Владимире осложнит движение транспорта

Водители и пассажиры общественного транспорта, которые едут из юго-западного района Владимира в центр, могут столкнуться с заторами на Студенной горе. В четверг, 30 июля, и пятницу, 31 июля, движение в этом районе ограничат.
Рабочие прокладывают водопровод, бытовую и ливневую канализацию к новому гостиничному комплексу. Ограничения коснутся участка дороги возле дома №3 — исторического здания богадельни. Строители займут крайнюю левую полосу в сторону центра города с обеих сторон от богадельни.
Перекрытия начнут действовать в утренний час пик, с 08:00, и продлятся до 17:00. Подобные ограничения на этом участке уже вводились в конце мая для проведения аналогичных работ по прокладке коммуникаций.
|Параметр гостиничного комплекса
|Данные
|Стоимость строительства
|1,1 млрд рублей
|Количество номеров
|162 (три звезды)
|Застройщик
|Компания "Строитель"
|Срок сдачи объекта
|Конец 2026 года
Возведение отеля началось в октябре 2023 года. Помимо жилых номеров, в комплексе разместятся ресторан, спа-центр, тренажерный зал и конференц-залы. Первоначально объект планировали сдать летом 2025 года, но сроки строительства сдвинули.
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