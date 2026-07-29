Строительство гостиничного комплекса во Владимире осложнит движение транспорта

Водители и пассажиры общественного транспорта, которые едут из юго-западного района Владимира в центр, могут столкнуться с заторами на Студенной горе. В четверг, 30 июля, и пятницу, 31 июля, движение в этом районе ограничат.

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Рабочие прокладывают водопровод, бытовую и ливневую канализацию к новому гостиничному комплексу. Ограничения коснутся участка дороги возле дома №3 — исторического здания богадельни. Строители займут крайнюю левую полосу в сторону центра города с обеих сторон от богадельни.

Перекрытия начнут действовать в утренний час пик, с 08:00, и продлятся до 17:00. Подобные ограничения на этом участке уже вводились в конце мая для проведения аналогичных работ по прокладке коммуникаций.

Параметр гостиничного комплекса Данные Стоимость строительства 1,1 млрд рублей Количество номеров 162 (три звезды) Застройщик Компания "Строитель" Срок сдачи объекта Конец 2026 года

Возведение отеля началось в октябре 2023 года. Помимо жилых номеров, в комплексе разместятся ресторан, спа-центр, тренажерный зал и конференц-залы. Первоначально объект планировали сдать летом 2025 года, но сроки строительства сдвинули.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова