В Пензе строительство модульного стационара скорой помощи выполнено на 50 процентов

Строительство модульного стационара скорой медицинской помощи при больнице № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе достигло половины готовности. Данные предоставил региональный минздрав.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Фельдшер скорой помощи

Монтажники закончили сборку несущего каркаса приемно-диагностического отделения: установили колонны, балки, фермы кровли и верхний пояс перекрытия. Все металлические конструкции прошли огнезащитную обработку.

"Параллельно с возведением каркаса велись работы по защите здания от внешней среды: выполнен монтаж стеновых панелей, завершена прокладка наружной канализации с подключением к общей системе больницы и установлен водосток", — сообщили в министерстве.

Внутри здания рабочие залили стяжку пола и установили окна. Сейчас бригады монтируют перегородки, двери и системы водоснабжения, а также занимаются внутренней отделкой.

Снаружи подрядчик готовит территорию: уложили 90% бордюров, заасфальтировали большую часть площадки и завершают основание под дебаркадер для разгрузки и подъезда транспорта.

Параметр Значение Общая стоимость работ 570 млн рублей Текущая готовность объекта 50% Готовность бордюрного камня 90%