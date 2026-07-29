В Пензе строительство модульного стационара скорой помощи выполнено на 50 процентов

Строительство модульного стационара скорой медицинской помощи при больнице № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе достигло половины готовности. Данные предоставил региональный минздрав.
Монтажники закончили сборку несущего каркаса приемно-диагностического отделения: установили колонны, балки, фермы кровли и верхний пояс перекрытия. Все металлические конструкции прошли огнезащитную обработку.
"Параллельно с возведением каркаса велись работы по защите здания от внешней среды: выполнен монтаж стеновых панелей, завершена прокладка наружной канализации с подключением к общей системе больницы и установлен водосток", — сообщили в министерстве.
Внутри здания рабочие залили стяжку пола и установили окна. Сейчас бригады монтируют перегородки, двери и системы водоснабжения, а также занимаются внутренней отделкой.
Снаружи подрядчик готовит территорию: уложили 90% бордюров, заасфальтировали большую часть площадки и завершают основание под дебаркадер для разгрузки и подъезда транспорта.
|Параметр
|Значение
|Общая стоимость работ
|570 млн рублей
|Текущая готовность объекта
|50%
|Готовность бордюрного камня
|90%
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