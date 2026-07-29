Врачи Дагестана используют нейросети для анализа маммографии и компьютерной томографии

В Дагестане внедрили искусственный интеллект в работу 144 медицинских аппаратов. Технология уже помогает врачам анализировать снимки рентгена, компьютерной томографии и маммографии.
Главный результат автоматизации — скорость диагностики. Теперь описание одного снимка занимает от 5 до 10 минут.
|Показатель
|Значение
|Количество аппаратов с ИИ
|144 единицы
|Время описания снимка
|5-10 минут
|Типы оборудования
|Рентген, КТ, маммографы
Ускорение анализа данных позволяет медикам быстрее ставить диагноз и начинать лечение. Это снижает нагрузку на врачей-рентгенологов и сокращает очереди пациентов на обследование.
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