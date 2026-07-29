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Врачи Дагестана используют нейросети для анализа маммографии и компьютерной томографии

Россия » Юг » Махачкала

В Дагестане внедрили искусственный интеллект в работу 144 медицинских аппаратов. Технология уже помогает врачам анализировать снимки рентгена, компьютерной томографии и маммографии.

Врач за компьютером с рентгеновскими снимками
Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены
Врач за компьютером с рентгеновскими снимками

Главный результат автоматизации — скорость диагностики. Теперь описание одного снимка занимает от 5 до 10 минут.

Показатель Значение
Количество аппаратов с ИИ 144 единицы
Время описания снимка 5-10 минут
Типы оборудования Рентген, КТ, маммографы

Ускорение анализа данных позволяет медикам быстрее ставить диагноз и начинать лечение. Это снижает нагрузку на врачей-рентгенологов и сокращает очереди пациентов на обследование.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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