Администрация Ленинградской области завершает строительство школы в Лаголах

В сельском поселении Лаголы к концу сентября откроют единственную общеобразовательную школу. Здание рассчитали на 630 учеников.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Школьный класс с учениками

Строители уже заменили кровлю, обновили инженерные сети и завершили внутреннюю отделку. Внутри оборудуют учебные классы, библиотеку и спортивный зал.

Параметр Данные Вместимость 630 мест Стоимость проекта более 100 млн рублей Срок открытия конец сентября

Средства выделили по государственной программе модернизации школ Ленинградской области. За текущий год в регионе сдали более 30 подобных объектов, включая детские сады и спорткомплексы.

"Новые школы обеспечивают современные условия для обучения детей и способствуют повышению качества образования в регионе", — отметили в руководстве администрации области.

Появление полноценного образовательного центра в Лаголах решает проблему доступности учебной инфраструктуры для жителей сельских районов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова