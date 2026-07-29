Администрация Ленинградской области завершает строительство школы в Лаголах

В сельском поселении Лаголы к концу сентября откроют единственную общеобразовательную школу. Здание рассчитали на 630 учеников.
Строители уже заменили кровлю, обновили инженерные сети и завершили внутреннюю отделку. Внутри оборудуют учебные классы, библиотеку и спортивный зал.
|Параметр
|Данные
|Вместимость
|630 мест
|Стоимость проекта
|более 100 млн рублей
|Срок открытия
|конец сентября
Средства выделили по государственной программе модернизации школ Ленинградской области. За текущий год в регионе сдали более 30 подобных объектов, включая детские сады и спорткомплексы.
"Новые школы обеспечивают современные условия для обучения детей и способствуют повышению качества образования в регионе", — отметили в руководстве администрации области.
Появление полноценного образовательного центра в Лаголах решает проблему доступности учебной инфраструктуры для жителей сельских районов.
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