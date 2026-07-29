Брянцы стали чаще выбирать страхование жизни вместо банковских вкладов

Жители Брянской области за первые три месяца 2026 года заключили более 208 тысяч страховых договоров. Общая сумма сборов достигла 2 млрд рублей, что на четверть больше прежних показателей. Данные предоставила пресс-служба Центробанка.
Наибольший интерес вызвали полисы добровольного страхования жизни. Этот сектор вырос в полтора раза — сборы составили 1 млрд рублей. Брянцы всё чаще используют накопительные программы вместо традиционных банковских вкладов, чтобы сформировать резерв к определенному сроку: например, к совершеннолетию ребенка или крупной покупке.
Ситуация в автостраховании неоднозначна. Водители области купили около 90 тысяч полисов ОСАГО, потратив на них 411 млн рублей. Несмотря на рост количества договоров, общая сумма сборов почти не изменилась. Это произошло из-за падения средней стоимости одного полиса — цена снизилась на 20%.
При этом спрос на КАСКО вырос на треть: оформили почти 14 тысяч договоров на сумму 237 млн рублей.
|Вид страхования
|Кол-во договоров
|Сумма сборов
|Страхование жизни
|-
|1 млрд руб.
|ОСАГО
|~ 90 тыс.
|411 млн руб.
|КАСКО
|~ 14 тыс.
|237 млн руб.
С июля этого года брянцам стали доступны новые виды страхования жизни с объявленной или расчетной доходностью. Это позволяет четко планировать финансовую цель и срок ее достижения.
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