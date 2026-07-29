Брянцы стали чаще выбирать страхование жизни вместо банковских вкладов

Жители Брянской области за первые три месяца 2026 года заключили более 208 тысяч страховых договоров. Общая сумма сборов достигла 2 млрд рублей, что на четверть больше прежних показателей. Данные предоставила пресс-служба Центробанка.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Страховой агент в процессе

Наибольший интерес вызвали полисы добровольного страхования жизни. Этот сектор вырос в полтора раза — сборы составили 1 млрд рублей. Брянцы всё чаще используют накопительные программы вместо традиционных банковских вкладов, чтобы сформировать резерв к определенному сроку: например, к совершеннолетию ребенка или крупной покупке.

Автомобильный рынок: ОСАГО дешевеет

Ситуация в автостраховании неоднозначна. Водители области купили около 90 тысяч полисов ОСАГО, потратив на них 411 млн рублей. Несмотря на рост количества договоров, общая сумма сборов почти не изменилась. Это произошло из-за падения средней стоимости одного полиса — цена снизилась на 20%.

При этом спрос на КАСКО вырос на треть: оформили почти 14 тысяч договоров на сумму 237 млн рублей.

Вид страхования Кол-во договоров Сумма сборов Страхование жизни - 1 млрд руб. ОСАГО ~ 90 тыс. 411 млн руб. КАСКО ~ 14 тыс. 237 млн руб.

С июля этого года брянцам стали доступны новые виды страхования жизни с объявленной или расчетной доходностью. Это позволяет четко планировать финансовую цель и срок ее достижения.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов