Антитеррористическая комиссия Татарстана провела экспертизу серии видеороликов

Молодежный совет при РА "Татмедиа" запустил серию профилактических роликов "Что мы делаем в Сети". Проект призван предостеречь подростков от вовлечения в преступную деятельность через интернет. О деталях проекта рассказали на пресс-конференции в "Татар-информе", посвященной безопасности детей в летний период.
Авторы выбрали формат скрин-лайф: действие разворачивается на экране смартфона, где зритель видит переписки в мессенджерах и активность в соцсетях. Такой подход позволяет показать ситуацию глазами подростка, который становится мишенью для интернет-мошенников или вербовщиков.
"Мы решили, что если хотим говорить с подростками, то должны делать это на одном языке. Мне кажется, это максимально понятный для молодежи визуальный ряд", — пояснил Салават Мухамадуллин, член Молодежного совета при РА "Татмедиа" и заведующий лабораторией визуальной информации КФУ.
Сценарии роликов базируются на реальных случаях. Чтобы избежать фактических ошибок, консультантами проекта выступили сотрудники МВД, а итоговую экспертизу провела Антитеррористическая комиссия Республики Татарстан.
Цикл состоит из семи серий по два минута каждая. Сюжет вращается вокруг героя по имени Артем, который пытается быстро заработать деньги, но в итоге сталкивается с тяжелыми последствиями своих действий.
"Манипуляции преступников маскируются под дружбу и заботу — ребенок не распознает опасность на раннем этапе. Нашей задачей было показать, как работает этот механизм", — отметил Салават Мухамадуллин.
|Параметр проекта
|Характеристика
|Формат
|Скрин-лайф (интерфейс смартфона)
|Количество серий
|7 роликов
|Хронометраж
|около 2 минут за серию
|Контроль качества
|МВД и Антитеррористическая комиссия РТ
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