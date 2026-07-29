Аспирант из Белгорода создал систему очистки воздуха для промышленности и ЖКХ

Аспирант Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова Владимир Киреев разработал воздушно-рециркуляционный затвор, который позволяет локализовать пылевыделения на производстве, расходуя в два раза меньше электроэнергии. Устройство работает за счёт эффекта Коанда — способности потока газа или жидкости прижиматься к изогнутой поверхности. Вместо сложных механических заслонок и мощных вентиляторов воздух сам "обтекает" заданную геометрию, создавая барьер, который не пропускает пыль за пределы рабочей зоны.
"Идея пришла, когда я увидел, как много энергии тратится впустую на традиционных производствах. Эффект Коанда — это физика, которая работает без сложных механизмов. Мы просто заставили воздух делать то, что нужно, и получили систему, которая не только экономит до половины электроэнергии, но и делает воздух на предприятиях чище. Для меня это не просто диссертация, а реальный способ помочь промышленности стать эффективнее и безопаснее", — отмечает Владимир Киреев.
По данным пресс-службы БГТУ, внедрение затвора меняет ключевые показатели эксплуатации пылеуловительной сети:
|Показатель
|Изменение
|Энергопотребление
|снижение на 50%
|Эксплуатационные затраты
|сокращение на 40%
|Уровень автоматизации управления
|до 90%
При этом устройство не требует переделки существующей конструкции цехов, совместимо с любыми видами пылеобразования и материалов. Разработчики называют сферы первичного применения: горно-обогатительные комбинаты, металлургию, литейное производство, строительную индустрию, АПК, химическую и пищевую промышленность. В перспективе — системы вентиляции ЖКХ.
Для Белгородской области, где концентрированы КМА, лебединское и стоильенское ГОКи, крупные металлургические и пищевые предприятия, снижение энергозатрат на вентиляцию и очистку газа — прямой путь к снижению себестоимости продукции и выполнению экологических нормативов. Федеральная поддержка через программу "Приоритет-2030" и нацпроект "Молодёжь и дети" позволяет вывести разработку из лаборатории в серийное производство быстрее обычного цикля НИОКР.
На стадии доработки — адаптация системы для коммунального хозяйства: вентиляция жилых и общественных зданий, где рециркуляция тепла зимой и удаление загрязнений летом актуальны не менее, чем на заводе. Команда Киреева готовит техническую документацию для серийного выпуска. Если пилотные испытания на промышленных площадках подтвердят заявленные параметры, Belgorodский прибор может стать новым стандартом для пылеуловительных сетях средней и большой мощности.
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