Аспирант из Белгорода создал систему очистки воздуха для промышленности и ЖКХ

Аспирант Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова Владимир Киреев разработал воздушно-рециркуляционный затвор, который позволяет локализовать пылевыделения на производстве, расходуя в два раза меньше электроэнергии. Устройство работает за счёт эффекта Коанда — способности потока газа или жидкости прижиматься к изогнутой поверхности. Вместо сложных механических заслонок и мощных вентиляторов воздух сам "обтекает" заданную геометрию, создавая барьер, который не пропускает пыль за пределы рабочей зоны.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ученый за микроскопом в лаборатории

"Идея пришла, когда я увидел, как много энергии тратится впустую на традиционных производствах. Эффект Коанда — это физика, которая работает без сложных механизмов. Мы просто заставили воздух делать то, что нужно, и получили систему, которая не только экономит до половины электроэнергии, но и делает воздух на предприятиях чище. Для меня это не просто диссертация, а реальный способ помочь промышленности стать эффективнее и безопаснее", — отмечает Владимир Киреев.

Что даёт новая система

По данным пресс-службы БГТУ, внедрение затвора меняет ключевые показатели эксплуатации пылеуловительной сети:

Показатель Изменение Энергопотребление снижение на 50% Эксплуатационные затраты сокращение на 40% Уровень автоматизации управления до 90%

При этом устройство не требует переделки существующей конструкции цехов, совместимо с любыми видами пылеобразования и материалов. Разработчики называют сферы первичного применения: горно-обогатительные комбинаты, металлургию, литейное производство, строительную индустрию, АПК, химическую и пищевую промышленность. В перспективе — системы вентиляции ЖКХ.

Экономика и регион

Для Белгородской области, где концентрированы КМА, лебединское и стоильенское ГОКи, крупные металлургические и пищевые предприятия, снижение энергозатрат на вентиляцию и очистку газа — прямой путь к снижению себестоимости продукции и выполнению экологических нормативов. Федеральная поддержка через программу "Приоритет-2030" и нацпроект "Молодёжь и дети" позволяет вывести разработку из лаборатории в серийное производство быстрее обычного цикля НИОКР.

"Внедрение подобных решений меняет структуру операционных расходов промышленного предприятия. Экономия 50% электроэнергии на вентиляции — это не просто цифра в отчёте, а освобождение мощностей для основных технологических процессов и снижение нагрузки на сети региона. Для центров промышленного кластера, как Белгород, Старый Оскол, Губкин, такие разработки формируют технологический суверенитет: мы заменяем импортные комплексы по очистке газа на свои, более простые в обслуживании и дешевле в эксплуатации. Программа "Приоритет-2030" здесь работает как лифт: университет получает ресурс на прототипирование, а промышленность — готовое решение с подтверждёнными характеристиками", — пояснил региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов

Перспективы

На стадии доработки — адаптация системы для коммунального хозяйства: вентиляция жилых и общественных зданий, где рециркуляция тепла зимой и удаление загрязнений летом актуальны не менее, чем на заводе. Команда Киреева готовит техническую документацию для серийного выпуска. Если пилотные испытания на промышленных площадках подтвердят заявленные параметры, Belgorodский прибор может стать новым стандартом для пылеуловительных сетях средней и большой мощности.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов