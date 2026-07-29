Бывшие чиновники Белгородской области получили до 20 лет за хищения

Суд приговорил троих бывших высокопоставленных чиновников Белгородской области к длительным срокам заключения по делу о хищениях при строительстве оборонительных линий региона.
Больше всего получили Рустэм Зайнуллин и Алексей Сошников — экс-начальник управления капстроительства области. Оба осужденные отправятся в колонию на 20 лет. Владимир Базаров, также занимавший пост заместителя губернатора, приговорен к 19 годам лишения свободы.
Помимо тюремного срока, суд обязал осужденных выплатить крупные штрафы за совершенные преступления.
|Осужденный
|Срок заключения
|Сумма штрафа
|Рустэм Зайнуллин (экс-замгубернатора)
|20 лет
|474 млн руб.
|Алексей Сошников (экс-глава управления капстроительства)
|20 лет
|500 млн руб.
|Владимир Базаров (экс-замгубернатора)
|19 лет
|500 млн руб.
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