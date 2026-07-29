Бывшие чиновники Белгородской области получили до 20 лет за хищения

Суд приговорил троих бывших высокопоставленных чиновников Белгородской области к длительным срокам заключения по делу о хищениях при строительстве оборонительных линий региона.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Судейский молоток и документы

Больше всего получили Рустэм Зайнуллин и Алексей Сошников — экс-начальник управления капстроительства области. Оба осужденные отправятся в колонию на 20 лет. Владимир Базаров, также занимавший пост заместителя губернатора, приговорен к 19 годам лишения свободы.

Помимо тюремного срока, суд обязал осужденных выплатить крупные штрафы за совершенные преступления.

Осужденный Срок заключения Сумма штрафа Рустэм Зайнуллин (экс-замгубернатора) 20 лет 474 млн руб. Алексей Сошников (экс-глава управления капстроительства) 20 лет 500 млн руб. Владимир Базаров (экс-замгубернатора) 19 лет 500 млн руб.