Объявлен открытый конкурс на регулярные пассажирские перевозки в Нижнем Новгороде

ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" объявил открытый конкурс на право выполнения регулярных пассажирских перевозок по трём маршрутам в Нижнем Новгороде. Начальная максимальная цена контракта составляет 145,7 млн рублей, объём работ — 521,1 тыс. км. Закупка размещена на ЕИС. Подрядчику предстоит обеспечить движение по маршрутам №58 ("Улица Космическая — Площадь Комсомольская"), №33 ("Улица Дружаева — станция метро "Кировская"") и №7 ("Микрорайон Юг — Микрорайон Седьмое небо").

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Горная дорога и автобус

Парк подбирается под нагрузку: на маршрут №58 выделен один автобус большого и один среднего класса, на №33 — три автобуса большого класса, а на №7 — по три машины каждого класса. Заявки от участников будут приниматься до 14 августа, итоги подведут 18 августа. Контракт заключат на период с 1 сентября 2026 года — но не ранее даты подписания — по 31 июля 2027 года. Ранее администрация сообщала, что с 1 августа нижегородцы смогут экономить 10 рублей на каждой поездке в наземном общественном транспорте при оплате банковской картой или через мобильное приложение.