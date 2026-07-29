Минприроды Дагестана ведет работы по очистке русла реки Сулак

В Кизилюртовском районе укрепляют берега реки Сулак, чтобы защитить поселения Султанянгиюрт, Манапкала и Нечаевка от паводков. Работы ведут специалисты Минприроды Дагестана совместно с местной администрацией.
На участке длиной 1500 метров техники очищают русло, углубляют дно и укрепляют береговую линию. В процессе задействовали экскаваторы, бульдозеры, погрузчики и самосвалы. Эти меры помогут избежать размыва почвы, защитить жилые дома, объекты инфраструктуры и сельскохозяйственные угодья.
Чтобы люди могли безопасно работать в русле реки, сброс воды с Чирюртовского гидроузла временно ограничили до 200 кубометров в секунду. Снижение уровня воды позволит выполнить инженерные задачи качественнее и быстрее.
|Параметр
|Значение
|Протяженность работ на р. Сулак
|1500 метров
|Лимит сброса воды с гидроузла
|200 куб. м/сек
|Задействованные населенные пункты
|Султанянгиюрт, Манапкала, Нечаевка
Постоянный контроль за Сулаком необходим из-за сложного рельефа русла и резких сезонных колебаний уровня воды. Руководство района координирует действия с республиканскими ведомствами, чтобы завершить работы до наступления критических паводковых рисков.
"Работы направлены на предотвращение размыва береговой линии, а также на защиту сельхозугодий и объектов инфраструктуры от возможного негативного воздействия воды", — сообщили в пресс-службе муниципалитета.
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