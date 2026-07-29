В Новоржевском округе Псковской области завершают подготовку детских садов и школ к приему детей

В детском саду "Светлячок" Новоржевского округа Псковской области завершают подготовку к новому учебному году. Сейчас здесь обновляют интерьеры и приводят в порядок прилегающую территорию.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Воспитательница общается с маленьким мальчиком в группе детского сада

Основной акцент в ремонте сделали на безопасности. В здании монтируют систему голосового оповещения и эвакуации, чтобы быстро проинформировать персонал и детей при любой угрозе. Кроме того, во всех образовательных учреждениях округа заменили огнетушители, обработали чердачные перекрытия огнезащитными составами и проверили изоляцию электропроводки.

"Сегодня лично побывала в детском саду "Светлячок" и убедилась: работы идут полным ходом, и коллектив делает всё возможное, чтобы к приёму дошколят здесь было уютно, красиво и, что особенно важно, безопасно", — отметила глава Новоржевского округа Любовь Трифонова.

По словам главы округа, установка систем оповещения станет системной мерой: до начала занятий такое оборудование появится во всех учебных заведениях района.

Статья расходов Сумма (рублей) Общий бюджет на безопасность в округе 815 278 Средства на детский сад "Светлячок" 553 365