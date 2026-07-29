В Новоржевском округе Псковской области завершают подготовку детских садов и школ к приему детей

В детском саду "Светлячок" Новоржевского округа Псковской области завершают подготовку к новому учебному году. Сейчас здесь обновляют интерьеры и приводят в порядок прилегающую территорию.
Основной акцент в ремонте сделали на безопасности. В здании монтируют систему голосового оповещения и эвакуации, чтобы быстро проинформировать персонал и детей при любой угрозе. Кроме того, во всех образовательных учреждениях округа заменили огнетушители, обработали чердачные перекрытия огнезащитными составами и проверили изоляцию электропроводки.
"Сегодня лично побывала в детском саду "Светлячок" и убедилась: работы идут полным ходом, и коллектив делает всё возможное, чтобы к приёму дошколят здесь было уютно, красиво и, что особенно важно, безопасно", — отметила глава Новоржевского округа Любовь Трифонова.
По словам главы округа, установка систем оповещения станет системной мерой: до начала занятий такое оборудование появится во всех учебных заведениях района.
|Статья расходов
|Сумма (рублей)
|Общий бюджет на безопасность в округе
|815 278
|Средства на детский сад "Светлячок"
|553 365
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