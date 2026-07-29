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В Новоржевском округе Псковской области завершают подготовку детских садов и школ к приему детей

Россия » Северо-Запад » Псков

В детском саду "Светлячок" Новоржевского округа Псковской области завершают подготовку к новому учебному году. Сейчас здесь обновляют интерьеры и приводят в порядок прилегающую территорию.

Воспитательница общается с маленьким мальчиком в группе детского сада
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Воспитательница общается с маленьким мальчиком в группе детского сада

Основной акцент в ремонте сделали на безопасности. В здании монтируют систему голосового оповещения и эвакуации, чтобы быстро проинформировать персонал и детей при любой угрозе. Кроме того, во всех образовательных учреждениях округа заменили огнетушители, обработали чердачные перекрытия огнезащитными составами и проверили изоляцию электропроводки.

"Сегодня лично побывала в детском саду "Светлячок" и убедилась: работы идут полным ходом, и коллектив делает всё возможное, чтобы к приёму дошколят здесь было уютно, красиво и, что особенно важно, безопасно", — отметила глава Новоржевского округа Любовь Трифонова.

По словам главы округа, установка систем оповещения станет системной мерой: до начала занятий такое оборудование появится во всех учебных заведениях района.

Статья расходов Сумма (рублей)
Общий бюджет на безопасность в округе 815 278
Средства на детский сад "Светлячок" 553 365
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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