Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о планах открыть молодежные центры в каждом районе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с активом республиканского отделения "Российского союза молодёжи" (РСМ). Организация отмечает 10-летие со дня основания. За это время она выросла в системную структуру с собственными проектами и выстроенной методологией работы.

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Финансирование и системная работа

По словам главы региона, ключевым шагом стало создание республиканского Комитета по делам молодёжи. За три года в сферу направлено 650 млн рублей — средства республиканского бюджета и федеральные гранты.

"У нас общие цели — помочь молодым людям найти себя и быть полезными родной республике. Для того, чтобы выстроить системную работу, сделать её единой и результативной, мы создали республиканский Комитет по делам молодёжи и кратно нарастили финансирование", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Молодёжные центры в каждом районе к 2030 году

В муниципалитетах формируются современные пространства для общения, обмена идеями и запуска проектов. План — к концу 2030 года открыть свои центры во всех районах республики. В 2024 году новые площадки заработают в Шовгеновском и Теучежском районах. Работа ведётся при поддержке партии "Единая Россия".

Патриотическое воспитание и кадровый резерв

Приоритетным направлением остаётся воспитание патриотизма и гражданской ответственности. Молодёжь активно участвует в волонтёрской деятельности, помогает участникам СВО и их семьям, опекает пожилых граждан, организует благотворительные акции.

Глава региона связал эту работу с установкой президента Владимира Путина об усилении молодежной политики. По его словам, в юношах и девушках власти видят кадровый резерв — будущих специалистов экономики, социальной сферы и управленцев.

"Именно поэтому целенаправленно помогаем ребятам расти от волонтёрства и проектной работы — к серьёзной профессиональной и управленческой деятельности на благо республики. Им продолжать нашу историю, а мы всегда поддержим инициативы молодёжи", - заключил Мурат Кумпилов.