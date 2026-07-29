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Движение на дороге Дно — Искра полностью перекроют 30 июля

Россия » Северо-Запад » Псков

На дороге Дно — Искра 30 июля полностью перекроют движение на участке 6+257. Ограничение будет действовать с 09:00 до 17:00, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Ремонт дороги с экскаватором
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Ремонт дороги с экскаватором

Дорожные рабочие заменят водопропускную трубу. На время работ автомобилистам предлагается объезд через дорогу Искра — Заклинье и далее до деревни Гористо.

Параметр Информация
Дата и время 30 июля, с 09:00 до 17:00
Место работ Трасса Дно — Искра, км 6+257
Причина перекрытия Замена водопропускной трубы
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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