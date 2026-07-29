Движение на дороге Дно — Искра полностью перекроют 30 июля

На дороге Дно — Искра 30 июля полностью перекроют движение на участке 6+257. Ограничение будет действовать с 09:00 до 17:00, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.
Дорожные рабочие заменят водопропускную трубу. На время работ автомобилистам предлагается объезд через дорогу Искра — Заклинье и далее до деревни Гористо.
|Параметр
|Информация
|Дата и время
|30 июля, с 09:00 до 17:00
|Место работ
|Трасса Дно — Искра, км 6+257
|Причина перекрытия
|Замена водопропускной трубы
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