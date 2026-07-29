Жители Ленинградской области получили возможность оформить пособия для СВО через Госуслуги

Бойцы СВО и их семьи из Ленинградской области могут подать заявления на региональные меры поддержки через портал "Госуслуги". Ранее для этого требовалось личное посещение профильных ведомств или отправка бумажных документов.

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Сервис запустил комитет по социальной защите населения области. Теперь в электронном виде можно запросить три вида выплат:

денежная помощь участникам СВО;

выплата, которую предлагают взамен бесплатного предоставления земельного участка в собственность;

пособие для беременных жен военнослужащих.

Отслеживать статус рассмотрения документов можно напрямую в личном кабинете пользователя.

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Механизм получения поддержки

Перевод этих услуг в "цифру" сокращает время ожидания и избавляет людей от необходимости ездить в административные центры. Для жителей удаленных районов Ленобласти это упрощает доступ к социальным гарантиям.

Мера поддержки Способ подачи Выплаты участникам СВО / Пособие беременным супругам Портал "Госуслуги" (онлайн) Денежная компенсация вместо земельного участка Портал "Госуслуги" (онлайн)

Параллельно с обновлением региональных функций развивается и сама платформа. В ближайшие годы "Госуслуги" планируют дополнить инструментами социального взаимодействия: возможностью создавать события и приглашать единомышленников, что фактически превратит сервис в государственную социальную сеть.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова