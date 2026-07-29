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Жители Ленинградской области получили возможность оформить пособия для СВО через Госуслуги

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

Бойцы СВО и их семьи из Ленинградской области могут подать заявления на региональные меры поддержки через портал "Госуслуги". Ранее для этого требовалось личное посещение профильных ведомств или отправка бумажных документов.

Сотрудники офиса работают с документами и копировальным аппаратом
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Сотрудники офиса работают с документами и копировальным аппаратом

Сервис запустил комитет по социальной защите населения области. Теперь в электронном виде можно запросить три вида выплат:

  • денежная помощь участникам СВО;
  • выплата, которую предлагают взамен бесплатного предоставления земельного участка в собственность;
  • пособие для беременных жен военнослужащих.

Отслеживать статус рассмотрения документов можно напрямую в личном кабинете пользователя.

Механизм получения поддержки

Перевод этих услуг в "цифру" сокращает время ожидания и избавляет людей от необходимости ездить в административные центры. Для жителей удаленных районов Ленобласти это упрощает доступ к социальным гарантиям.

Мера поддержки Способ подачи
Выплаты участникам СВО / Пособие беременным супругам Портал "Госуслуги" (онлайн)
Денежная компенсация вместо земельного участка Портал "Госуслуги" (онлайн)

Параллельно с обновлением региональных функций развивается и сама платформа. В ближайшие годы "Госуслуги" планируют дополнить инструментами социального взаимодействия: возможностью создавать события и приглашать единомышленников, что фактически превратит сервис в государственную социальную сеть.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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