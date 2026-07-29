Жители Ленинградской области получили возможность оформить пособия для СВО через Госуслуги

Бойцы СВО и их семьи из Ленинградской области могут подать заявления на региональные меры поддержки через портал "Госуслуги". Ранее для этого требовалось личное посещение профильных ведомств или отправка бумажных документов.
Сервис запустил комитет по социальной защите населения области. Теперь в электронном виде можно запросить три вида выплат:
Отслеживать статус рассмотрения документов можно напрямую в личном кабинете пользователя.
Перевод этих услуг в "цифру" сокращает время ожидания и избавляет людей от необходимости ездить в административные центры. Для жителей удаленных районов Ленобласти это упрощает доступ к социальным гарантиям.
|Мера поддержки
|Способ подачи
|Выплаты участникам СВО / Пособие беременным супругам
|Портал "Госуслуги" (онлайн)
|Денежная компенсация вместо земельного участка
|Портал "Госуслуги" (онлайн)
Параллельно с обновлением региональных функций развивается и сама платформа. В ближайшие годы "Госуслуги" планируют дополнить инструментами социального взаимодействия: возможностью создавать события и приглашать единомышленников, что фактически превратит сервис в государственную социальную сеть.
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