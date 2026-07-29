Жители Тюменского округа могут получить до 156 750 рублей за полную утрату имущества

Жители Тюмени и Тюменского округа, чьи дома оказались в границах зоны чрезвычайной ситуации (ЧС), могут подать заявления на государственные выплаты. Режим ЧС регионального уровня действует с 28 июля по поручению губернатора Александра Моора.
Помощь разделена на два вида: единовременную материальную поддержку и компенсацию за утрату имущества первой необходимости. Право на деньги имеют граждане, которые фактически проживают в пострадавших домах.
|Вид выплаты
|Сумма (на человека)
|Условие / Срок подачи
|Материальная помощь
|15 675 руб.
|Повреждение жилья, сбои в подаче воды, света или связи. Срок: до 2 месяцев.
|Частичная утрата имущества
|78 375 руб.
|Срок подачи заявления: до 6 месяцев.
|Полная утрата имущества
|156 750 руб.
|Срок подачи заявления: до 6 месяцев.
Быстрее всего оформить выплату через портал "Госуслуги". Также принимаются заявления в личном порядке:
"Решение о назначении выплат принимает управление соцзащиты на основе заключения местных властей. Специалисты постараются перечислить деньги оперативно", — пояснила начальник управления социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского округа Надежда Изосимова.
Если дом не включен в официальные границы зоны ЧС, в выплате откажут. Для уточнения деталей можно позвонить по номеру 8-800-100-00-01 или обратиться к каналу департамента социального развития Тюменской области.
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