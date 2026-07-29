Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пёс вылизывает лапы до ран: какие причины запускают тяжелую цепочку болезни
Забытый секрет стройного тела: три упражнения возвращают силу ягодиц после 40 лет
Транспорт Ижевска временно проигнорирует две остановки при движении к улице Кирова
Картонная фабрика в Нижегородской области увеличит выработку на 26 процентов
В Кировской области выросла доля сделок с индивидуальными жилыми домами
Курорты попали в новую реальность: Греция не смогла полностью заменить российских туристов
В Донецке модернизируют учебные классы и лаборатории колледжа искусств
Врио губернатора Брянской области предложил масштабировать выпуск сублимированных блюд
В Кирове проведут коммунальные раскопки на перекрестке Московской и Хлебозаводского проезда

Жители Тюменского округа могут получить до 156 750 рублей за полную утрату имущества

Россия » Урал » Тюмень

Жители Тюмени и Тюменского округа, чьи дома оказались в границах зоны чрезвычайной ситуации (ЧС), могут подать заявления на государственные выплаты. Режим ЧС регионального уровня действует с 28 июля по поручению губернатора Александра Моора.

Пять тысяч рублей
Фото: Pravda.Ru by Инна Невская
Пять тысяч рублей

Помощь разделена на два вида: единовременную материальную поддержку и компенсацию за утрату имущества первой необходимости. Право на деньги имеют граждане, которые фактически проживают в пострадавших домах.

Вид выплаты Сумма (на человека) Условие / Срок подачи
Материальная помощь 15 675 руб. Повреждение жилья, сбои в подаче воды, света или связи. Срок: до 2 месяцев.
Частичная утрата имущества 78 375 руб. Срок подачи заявления: до 6 месяцев.
Полная утрата имущества 156 750 руб. Срок подачи заявления: до 6 месяцев.

Порядок подачи документов

Быстрее всего оформить выплату через портал "Госуслуги". Также принимаются заявления в личном порядке:

  • В Тюмени: Центр обеспечения мер социальной поддержки (ул. Пермякова, 24/2).
  • В Тюменском округе: администрации поселков Винзили, Каменка, Каскара, Борки, Кулаково, Новотарманский и Чикча.

"Решение о назначении выплат принимает управление соцзащиты на основе заключения местных властей. Специалисты постараются перечислить деньги оперативно", — пояснила начальник управления социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского округа Надежда Изосимова.

Если дом не включен в официальные границы зоны ЧС, в выплате откажут. Для уточнения деталей можно позвонить по номеру 8-800-100-00-01 или обратиться к каналу департамента социального развития Тюменской области.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Еда и рецепты
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Азия
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Новости Украины
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Кремль отказал Еревану в соблюдении правил ЕАЭС до определения политического курса
Десерт выглядит сложнее, чем готовится: рулет Красный бархат получается нежным и нарядным
Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН
Тула запускает транспортное сообщение с Моховым по нацпроекту "Туризм и гостеприимство"
Тула запускает транспортное сообщение с Моховым по нацпроекту "Туризм и гостеприимство"
Последние материалы
Калмыкия планирует обновить техническую базу рыбодобывающих предприятий
Прямой пробор сдал позиции: асимметрия вернулась, чтобы изменить образ без стрижки
Власти Чувашии разрешили снова продавать бензин и дизель в канистры
Бережливое производство помогло заводам Ярославской области поднять выработку
Аграрии Севастополя пытаются спасти урожай четырех сортов персиков после холодов
В Брянске реставрируют городскую усадьбу середины XIX века на улице Красноармейской
Новая разработка СевГУ позволит выращивать влаголюбивые культуры при дефиците воды
Беспилотники в Карелии помогают лесникам находить очаги пожаров в тайге
Треники больше не стыдно носить куда угодно: спорт-стиль стал шикарным трендом лета
Более 90% компаний-недропользователей в Атырауской области нарушили правила высадки деревьев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.