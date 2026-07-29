Жители Тюменского округа могут получить до 156 750 рублей за полную утрату имущества

Жители Тюмени и Тюменского округа, чьи дома оказались в границах зоны чрезвычайной ситуации (ЧС), могут подать заявления на государственные выплаты. Режим ЧС регионального уровня действует с 28 июля по поручению губернатора Александра Моора.

Фото: Pravda.Ru by Инна Невская Пять тысяч рублей

Помощь разделена на два вида: единовременную материальную поддержку и компенсацию за утрату имущества первой необходимости. Право на деньги имеют граждане, которые фактически проживают в пострадавших домах.

Вид выплаты Сумма (на человека) Условие / Срок подачи Материальная помощь 15 675 руб. Повреждение жилья, сбои в подаче воды, света или связи. Срок: до 2 месяцев. Частичная утрата имущества 78 375 руб. Срок подачи заявления: до 6 месяцев. Полная утрата имущества 156 750 руб. Срок подачи заявления: до 6 месяцев.

Порядок подачи документов

Быстрее всего оформить выплату через портал "Госуслуги". Также принимаются заявления в личном порядке:

В Тюмени: Центр обеспечения мер социальной поддержки (ул. Пермякова, 24/2).

Центр обеспечения мер социальной поддержки (ул. Пермякова, 24/2). В Тюменском округе: администрации поселков Винзили, Каменка, Каскара, Борки, Кулаково, Новотарманский и Чикча.

"Решение о назначении выплат принимает управление соцзащиты на основе заключения местных властей. Специалисты постараются перечислить деньги оперативно", — пояснила начальник управления социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского округа Надежда Изосимова.

Если дом не включен в официальные границы зоны ЧС, в выплате откажут. Для уточнения деталей можно позвонить по номеру 8-800-100-00-01 или обратиться к каналу департамента социального развития Тюменской области.