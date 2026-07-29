В Ленинградской области создали комиссию против нелегальных перевозчиков

В Ленинградской области создают межведомственную транспортную комиссию для борьбы с нелегальными перевозчиками. Раньше ведомства работали разрозненно, теперь координацию перенесли в единый штаб под личным контролем губернатора Александра Дрозденко.
Главная проблема "серых" перевозчиков — отсутствие страховок и техосмотров. Это создает риски для пассажиров и других участников движения, так как безопасность транспорта не подтверждена, а водители зачастую не владеют полной информацией о перевозимых грузах.
"Ленобласть сегодня — огромный транспортный хаб: федеральные трассы, местные дороги, порты. С одной стороны — большой поток грузов, с другой — люди, которые каждый день ездят на работу и обратно. Но есть и третья сторона — нелегальные перевозчики", — написал Александр Дрозденко.
Возглавил структуру вице-губернатор по транспорту и ТЭК Денис Седов. Его первым заместителем стал председатель Комитета Ленобласти по транспорту Олег Антропов. В комиссию вошли представители профильных ведомств.
Штаб объединит усилия полиции, Ространснадзора и налоговых органов. Одним из ключевых инструментов контроля станет анализ каждого ДТП с участием автобусов и грузовиков для выявления системных нарушений и причастности нелегальных операторов.
|Направление работы
|Метод реализации
|Контроль безопасности
|Проверка страховок и техосмотра транспорта
|Аналитика происшествий
|Разбор каждого ДТП с грузовым и пассажирским транспортом
|Межведомственный надзор
|Совместные рейды полиции, Ространснадзора и ФНС
Создание комиссии происходит на фоне ряда проблем в транспортном секторе региона. В начале июля перевозчики просили власти помочь с дефицитом топлива, часть обращений ушла в ФАС по Петербургу и Ленобласти. По данным губернатора, пик кризиса миновал.
Из 359 заправок области временно закрылись 65 станций. Причиной стали рост биржевых цен и сложности с мелкооптовыми закупками у независимых сетей; на АЗС крупных компаний перебоев с топливом нет.
Параллельно с борьбой против нелегалов власти решают вопросы качества обслуживания. Ранее Комтранс Ленобласти пригрозил проверками перевозчиков из-за жалоб родителей: водители и кондуктеры высаживали детей из автобусов, если те не могли оплатить проезд. Власти потребовали провести внеплановый инструктаж персонала и служебные проверки по каждому случаю.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.