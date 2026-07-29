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В Ленинградской области создали комиссию против нелегальных перевозчиков

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

В Ленинградской области создают межведомственную транспортную комиссию для борьбы с нелегальными перевозчиками. Раньше ведомства работали разрозненно, теперь координацию перенесли в единый штаб под личным контролем губернатора Александра Дрозденко.

Городской пейзаж с многоэтажками
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Городской пейзаж с многоэтажками

Главная проблема "серых" перевозчиков — отсутствие страховок и техосмотров. Это создает риски для пассажиров и других участников движения, так как безопасность транспорта не подтверждена, а водители зачастую не владеют полной информацией о перевозимых грузах.

"Ленобласть сегодня — огромный транспортный хаб: федеральные трассы, местные дороги, порты. С одной стороны — большой поток грузов, с другой — люди, которые каждый день ездят на работу и обратно. Но есть и третья сторона — нелегальные перевозчики", — написал Александр Дрозденко.

Состав и задачи комиссии

Возглавил структуру вице-губернатор по транспорту и ТЭК Денис Седов. Его первым заместителем стал председатель Комитета Ленобласти по транспорту Олег Антропов. В комиссию вошли представители профильных ведомств.

Штаб объединит усилия полиции, Ространснадзора и налоговых органов. Одним из ключевых инструментов контроля станет анализ каждого ДТП с участием автобусов и грузовиков для выявления системных нарушений и причастности нелегальных операторов.

Направление работы Метод реализации
Контроль безопасности Проверка страховок и техосмотра транспорта
Аналитика происшествий Разбор каждого ДТП с грузовым и пассажирским транспортом
Межведомственный надзор Совместные рейды полиции, Ространснадзора и ФНС

Топливный кризис и жалобы жителей

Создание комиссии происходит на фоне ряда проблем в транспортном секторе региона. В начале июля перевозчики просили власти помочь с дефицитом топлива, часть обращений ушла в ФАС по Петербургу и Ленобласти. По данным губернатора, пик кризиса миновал.

Из 359 заправок области временно закрылись 65 станций. Причиной стали рост биржевых цен и сложности с мелкооптовыми закупками у независимых сетей; на АЗС крупных компаний перебоев с топливом нет.

Параллельно с борьбой против нелегалов власти решают вопросы качества обслуживания. Ранее Комтранс Ленобласти пригрозил проверками перевозчиков из-за жалоб родителей: водители и кондуктеры высаживали детей из автобусов, если те не могли оплатить проезд. Власти потребовали провести внеплановый инструктаж персонала и служебные проверки по каждому случаю.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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