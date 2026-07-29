Транспорт Ижевска временно проигнорирует две остановки при движении к улице Кирова

В Ижевске с 1 по 25 августа временно изменят схему работы общественного транспорта на улице Удмуртской. Из-за ремонта дорожного полотна на участке от улицы Ленина до улицы Кирова пассажиры не смогут пользоваться двумя остановками.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Троллейбус

Ограничения коснутся автобусов маршрутов №12, 22, 27 и 79 при движении из центра в сторону улицы Кирова. Транспорт проигнорирует остановки "Улица Авангардная" и "Удмуртский государственный университет".

На проблемном отрезке дороги единственным доступным пунктом посадки и высадки останется остановка "Радиозавод". При движении в противоположную сторону — в сторону центра города — маршруты автобусов и работа всех остановок не изменятся.

Параметр Детали изменений Срок действия с 1 по 25 августа Затронутые маршруты №12, 22, 27, 79 Закрытые остановки "Улица Авангардная", "Удмуртский государственный университет" Действующая точка "Радиозавод" (в сторону улицы Кирова)