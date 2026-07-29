Транспорт Ижевска временно проигнорирует две остановки при движении к улице Кирова

В Ижевске с 1 по 25 августа временно изменят схему работы общественного транспорта на улице Удмуртской. Из-за ремонта дорожного полотна на участке от улицы Ленина до улицы Кирова пассажиры не смогут пользоваться двумя остановками.
Ограничения коснутся автобусов маршрутов №12, 22, 27 и 79 при движении из центра в сторону улицы Кирова. Транспорт проигнорирует остановки "Улица Авангардная" и "Удмуртский государственный университет".
На проблемном отрезке дороги единственным доступным пунктом посадки и высадки останется остановка "Радиозавод". При движении в противоположную сторону — в сторону центра города — маршруты автобусов и работа всех остановок не изменятся.
|Параметр
|Детали изменений
|Срок действия
|с 1 по 25 августа
|Затронутые маршруты
|№12, 22, 27, 79
|Закрытые остановки
|"Улица Авангардная", "Удмуртский государственный университет"
|Действующая точка
|"Радиозавод" (в сторону улицы Кирова)
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