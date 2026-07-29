В Кировской области выросла доля сделок с индивидуальными жилыми домами

В Кировской области за первое полугодие 2026 года зафиксирован рост доли сделок с индивидуальными жилыми домами. На такие объекты пришлось 13% от общего числа регистраций прав на жилье против 11% за аналогичный период 2025 года. Всего в регионе зарегистрировано около 7 тысяч сделок с квартирами и домами.
Средняя стоимость приобретаемого жилья выросла с 1,3 млн рублей в первом полугодии 2025 года до 1,5 млн рублей в текущем — прирост составил около 15%. По данным Росстата, средняя чековая сумма по всем объектам недвижимости за период составила 1,4 млн рублей.
Сдвиг структуры спроса в пользу частных домов наблюдается на фоне общего удорожания рынка. Покупатели чаще рассматривают индивидуальное строительство как альтернативу квартирам в новостройках, цены на которые продолжают расти быстрее инфляции. Увеличение доли сделок с домами на 2 процентных пункта при сохранении общего объема регистраций на уровне 7 тысяч говорит о перераспределении предпочтений внутри стабильного по объемам рынка.
|Показатель
|1 полугодие 2025
|1 полугодие 2026
|Изменение
|Доля сделок с ИЖС
|11%
|13%
|+2 п. п.
|Общее число сделок
|~7 000
|~7 000
|без существенных изменений
|Средняя цена жилья
|1,3 млн руб.
|1,5 млн руб.
|+15%
"Рост доли сделок с индивидуальными домами в Кировской области — часть общероссийского тренда. Покупателей толкает в ИЖС сочетание трех факторов: удорожание квартир в многоэтажке, доступность льготных ипотечных программ на строительство и покупку готовых домов, а также желание жить в более просторной и экологичной среде. При этом средний чек в 1,5 млн рублей говорит о том, что речь идет преимущественно о сегменте эконом-класса и бюджетном комфорте: либо покупка старых домов с участком, либо строительство по типовой проектировке. Для региона это позитивный сигнал: развитие ИЖС разгружает многоквартирный фонд и стимулирует местное строительное дело",
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