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В Кировской области выросла доля сделок с индивидуальными жилыми домами

Россия » Поволжье » Киров

В Кировской области за первое полугодие 2026 года зафиксирован рост доли сделок с индивидуальными жилыми домами. На такие объекты пришлось 13% от общего числа регистраций прав на жилье против 11% за аналогичный период 2025 года. Всего в регионе зарегистрировано около 7 тысяч сделок с квартирами и домами.

Деревянный дом и септик
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Деревянный дом и септик

Средняя стоимость приобретаемого жилья выросла с 1,3 млн рублей в первом полугодии 2025 года до 1,5 млн рублей в текущем — прирост составил около 15%. По данным Росстата, средняя чековая сумма по всем объектам недвижимости за период составила 1,4 млн рублей.

Что меняется на рынке

Сдвиг структуры спроса в пользу частных домов наблюдается на фоне общего удорожания рынка. Покупатели чаще рассматривают индивидуальное строительство как альтернативу квартирам в новостройках, цены на которые продолжают расти быстрее инфляции. Увеличение доли сделок с домами на 2 процентных пункта при сохранении общего объема регистраций на уровне 7 тысяч говорит о перераспределении предпочтений внутри стабильного по объемам рынка.

Показатель 1 полугодие 2025 1 полугодие 2026 Изменение
Доля сделок с ИЖС 11% 13% +2 п. п.
Общее число сделок ~7 000 ~7 000 без существенных изменений
Средняя цена жилья 1,3 млн руб. 1,5 млн руб. +15%

Мнение эксперта

"Рост доли сделок с индивидуальными домами в Кировской области — часть общероссийского тренда. Покупателей толкает в ИЖС сочетание трех факторов: удорожание квартир в многоэтажке, доступность льготных ипотечных программ на строительство и покупку готовых домов, а также желание жить в более просторной и экологичной среде. При этом средний чек в 1,5 млн рублей говорит о том, что речь идет преимущественно о сегменте эконом-класса и бюджетном комфорте: либо покупка старых домов с участком, либо строительство по типовой проектировке. Для региона это позитивный сигнал: развитие ИЖС разгружает многоквартирный фонд и стимулирует местное строительное дело",

Экспертная проверка:
эксперт по недвижимости и рынку жилья Артур Волков
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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