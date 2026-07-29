Картонная фабрика в Нижегородской области увеличит выработку на 26 процентов

Картонная фабрика им. Калинина в Ветлужском муниципальном округе увеличит выработку на 26% за счет внедрения бережливых технологий. Промежуточные итоги работы эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) подвели совместно с руководством предприятия.
Для первого этапа оптимизации выбрали цех по производству картонных деталей. Эксперты РЦК и рабочая группа предприятия проанализировали техпроцессы и нашли 14 узких мест. Основными проблемами стали лишняя транспортировка материалов, потери времени операторов на ненужные перемещения и необходимость переделывать брак.
"По каждому из этих пунктов разработали решения и подготовили план мероприятий. Внедрение предложений позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на пилотном потоке на 26 процентов", — сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Технологический рывок невозможен без смены подхода персонала. Специалисты РЦК обучили основам бережливого производства 16 сотрудников фабрики. Сейчас компания готовит двух внутренних тренеров: они возьмут на себя обучение коллег, чтобы предприятие не зависело от внешних консультантов.
Картонная фабрика им. Калинина стала одним из девяти предприятий бумажной промышленности Нижегородской области, которые вступили в федеральный проект "Производительность труда". Всего в регионе под государственную поддержку в этой сфере попали 327 компаний.
|Показатель
|Значение
|Ожидаемый рост выработки на потоке
|26%
|Количество выявленных проблем на фабрике
|14 пунктов
|Число компаний региона в проекте
|327 организаций
Нужно подать заявку через ИТ-платформу производительность. рф. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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