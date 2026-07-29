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Картонная фабрика в Нижегородской области увеличит выработку на 26 процентов

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Картонная фабрика им. Калинина в Ветлужском муниципальном округе увеличит выработку на 26% за счет внедрения бережливых технологий. Промежуточные итоги работы эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) подвели совместно с руководством предприятия.

Промышленный комплекс
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Промышленный комплекс

Что тормозило производство

Для первого этапа оптимизации выбрали цех по производству картонных деталей. Эксперты РЦК и рабочая группа предприятия проанализировали техпроцессы и нашли 14 узких мест. Основными проблемами стали лишняя транспортировка материалов, потери времени операторов на ненужные перемещения и необходимость переделывать брак.

"По каждому из этих пунктов разработали решения и подготовили план мероприятий. Внедрение предложений позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на пилотном потоке на 26 процентов", — сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Кадры и обучение

Технологический рывок невозможен без смены подхода персонала. Специалисты РЦК обучили основам бережливого производства 16 сотрудников фабрики. Сейчас компания готовит двух внутренних тренеров: они возьмут на себя обучение коллег, чтобы предприятие не зависело от внешних консультантов.

Масштабы проекта в регионе

Картонная фабрика им. Калинина стала одним из девяти предприятий бумажной промышленности Нижегородской области, которые вступили в федеральный проект "Производительность труда". Всего в регионе под государственную поддержку в этой сфере попали 327 компаний.

Показатель Значение
Ожидаемый рост выработки на потоке 26%
Количество выявленных проблем на фабрике 14 пунктов
Число компаний региона в проекте 327 организаций

Ответы на популярные вопросы

Как предприятию попасть в проект?

Нужно подать заявку через ИТ-платформу производительность. рф. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Где получить консультацию?

Специалисты центра "Мой бизнес" консультируют предпринимателей очно или по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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