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Врио губернатора Брянской области предложил масштабировать выпуск сублимированных блюд

Россия » Центр » Брянск

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил Гордеевский район, чтобы оценить работу местных производств и обсудить с жителями проблемы благоустройства и транспорта. Главным вектором развития района глава региона назвал расширение выпуска продукции, которая не имеет аналогов в других муниципалитетах области.

Работник упаковывает готовые обеды на производстве
Фото: Pravda.Ru by Валентина Етка is licensed under Все права защищены
Работник упаковывает готовые обеды на производстве

Ставка на уникальные производства

Особое внимание в ходе поездки уделили заводу по выпуску доломитовой муки. Сейчас минеральное удобрение закупают более четырех тысяч хозяйств. По мнению Егора Ковальчука, спрос на продукт позволяет предприятию расти дальше.

Еще одним стратегическим объектом района стал цех по производству сублимированных блюд — готовых супов и компотов. Спрос на этот редкий продукт сейчас настолько высок, что заказы поступают быстрее, чем успевают производить еду, в том числе из зоны проведения спецоперации.

"Можно масштабировать эту практику, расширить количество и ассортимент предлагаемой продукции. Это будет востребовано", — сообщил Егор Ковальчук.

Школа и общественные пространства

Вопросы образования затронули при посещении местной школы. Учреждению требуется новое компьютерное оборудование для внеклассных занятий учащихся. Также глава региона предложил пересмотреть использование большой пришкольной территории, превратив её в современное общественное пространство.

Что касается самого поселка, то в этом году на центральной площади смонтировали ротонду и качели. Работы по благоустройству в рамках федеральной программы продолжатся в следующем году.

Проблема моста и логистики

Одной из самых острых тем для жителей стал ремонт моста, из-за которого водителям приходится использовать вынужденный объезд. Эта проблема напрямую влияет на время в пути и удобство передвижения по району.

Егор Ковальчук сообщил, что сейчас власти прорабатывают альтернативные варианты пересечения реки, чтобы сократить путь и облегчить логистику для населения.

Направление Текущая ситуация и задачи
АПК (удобрения) Охват более 4000 хозяйств, потенциал для роста
Пищепром (сублиматы) Дефицит продукции при высоком спросе, необходимость масштабирования
Инфраструктура Поиск альтернатив объезду ремонтируемого моста
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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