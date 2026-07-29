Севастопольэнерго вводит режим ограничения энергопотребления для предприятий города

В Севастополе завтра, 30 июля, ограничат потребление электроэнергии для предприятий и организаций. Режим будет действовать с 7:00 до 21:00.
Причиной стали аварийные работы на энергообъектах за пределами города. В "Севастопольэнерго" пояснили, что такие меры нужны для устойчивой работы сети и предотвращения крупных аварий.
Жители города и сотрудники социальных учреждений (больниц, школ, детских садов) могут не беспокоиться: ограничения коснутся только юридических лиц. Жилой сектор останется с электричеством.
Предпринимателям и руководителям организаций стоит заранее скорректировать графики работы. За игнорирование требований диспетчерской службы предусмотрена административная ответственность.
|Параметр
|Детали
|Дата и время
|30 июля, с 7:00 до 21:00
|Кто попадает под ограничение
|Юридические лица
|Кто не затронут
|Жилые дома, социальные объекты
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