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Севастопольэнерго вводит режим ограничения энергопотребления для предприятий города

Россия » Юг » Севастополь

В Севастополе завтра, 30 июля, ограничат потребление электроэнергии для предприятий и организаций. Режим будет действовать с 7:00 до 21:00.

Работы на вышке ЛЭП
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Работы на вышке ЛЭП

Причиной стали аварийные работы на энергообъектах за пределами города. В "Севастопольэнерго" пояснили, что такие меры нужны для устойчивой работы сети и предотвращения крупных аварий.

"Ограничения вводятся по команде диспетчера Черноморского РДУ и на основании Постановления Правительства РФ № 442", — сообщили в компании.

Жители города и сотрудники социальных учреждений (больниц, школ, детских садов) могут не беспокоиться: ограничения коснутся только юридических лиц. Жилой сектор останется с электричеством.

Предпринимателям и руководителям организаций стоит заранее скорректировать графики работы. За игнорирование требований диспетчерской службы предусмотрена административная ответственность.

Параметр Детали
Дата и время 30 июля, с 7:00 до 21:00
Кто попадает под ограничение Юридические лица
Кто не затронут Жилые дома, социальные объекты
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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