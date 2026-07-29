Компания из Пермского края выплатит 400 тысяч рублей за эксплуатацию незаконной скважины

Арбитражный суд Уральского округа обязал ООО "Сталагмит" выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей за незаконное использование недр. Компания эксплуатировала разведочно-эксплуатационную скважину для водоснабжения Кунгурской ледяной пещеры, не имея на то лицензии.

Фото: Pravda.Ru by Инна Невская Пять тысяч рублей

Спор начался с того, что Минприроды Пермского края выявило нарушение и привлекло оператора объекта к административной ответственности. Однако суд первой инстанции изначально счел инцидент малозначительным — компания успела ликвидировать скважину до начала разбирательств.

Министерство природных ресурсов региона оспорило это решение в апелляции и добилось пересмотра дела. Теперь кассационная инстанция окончательно подтвердила законность штрафа, отклонив жалобу ООО "Сталагмит".

Предмет спора Детали Нарушение Пользование недрами без лицензии (эксплуатация скважины) Сумма штрафа 400 000 рублей Итог суда Решение о штрафе оставлено в силе

Конфликт вокруг управления Кунгурской пещерой продолжается. Ранее суд уже подтвердил законность отзыва лицензии у бывшего оператора объекта.

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