Компания из Пермского края выплатит 400 тысяч рублей за эксплуатацию незаконной скважины

Арбитражный суд Уральского округа обязал ООО "Сталагмит" выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей за незаконное использование недр. Компания эксплуатировала разведочно-эксплуатационную скважину для водоснабжения Кунгурской ледяной пещеры, не имея на то лицензии.
Спор начался с того, что Минприроды Пермского края выявило нарушение и привлекло оператора объекта к административной ответственности. Однако суд первой инстанции изначально счел инцидент малозначительным — компания успела ликвидировать скважину до начала разбирательств.
Министерство природных ресурсов региона оспорило это решение в апелляции и добилось пересмотра дела. Теперь кассационная инстанция окончательно подтвердила законность штрафа, отклонив жалобу ООО "Сталагмит".
|Предмет спора
|Детали
|Нарушение
|Пользование недрами без лицензии (эксплуатация скважины)
|Сумма штрафа
|400 000 рублей
|Итог суда
|Решение о штрафе оставлено в силе
Конфликт вокруг управления Кунгурской пещерой продолжается. Ранее суд уже подтвердил законность отзыва лицензии у бывшего оператора объекта.
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