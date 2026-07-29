Находка археологических слоев может повлиять на график строительства дороги в Кармадоне

Строители приостановили реконструкцию дороги от селения Горная Саниба до Кармадона после того, как при земляных работах обнаружили археологические слои.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Археологические работы

Речь идет об участке протяженностью 2,5 километра. Работы остановили сразу, как только техника наткнулась на культурный слой. На место прибыли сотрудники полиции и профильные специалисты для оценки находки.

На данный момент рабочие оградили территорию площадью 6 тысяч квадратных метров, чтобы исключить повреждение исторических объектов.

"Как только подрядчик наткнулся на культурные слои, работы были немедленно остановлены, вызваны сотрудники полиции и соответствующие специалисты", — сообщил врио руководителя комитета дорожного хозяйства Тариэль Солиев.

Остановка дорожных работ в таких случаях позволяет сохранить культурное наследие региона. Теперь специалистам предстоит определить значимость находок, что может повлиять на дальнейший график строительства или привести к корректировке проекта дороги.