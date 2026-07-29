Художники из разных городов России распишут вагоны петербургского метро

Московско-Петроградская линия петербургского метрополитена получит составы с официальными граффити. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Фото: commons.wikimedia.org by Florstein (Telegram:WikiPhoto.Space), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Метро, Санкт-Петербург

Рисунки на вагонах появятся в августе. Оформлением займутся художники из разных городов России, чьи работы победили в специальном конкурсе. Жюри отобрало семь финальных эскизов, которые авторы перенесут на металл с помощью баллончиков с краской.

В метрополитене подчеркнули: к участию допускали только оригинальные авторские работы. Использование искусственного интеллекта при создании эскизов было запрещено.

Для синей ветки (Линии 2) тематические поезда не новы, хотя формат уличного искусства в вагонах станет первым опытом. В 2025 году по линии курсировал состав от компании Wildberries — шесть вагонов были оформлены в корпоративном стиле и рассказывали о функциях маркетплейса.