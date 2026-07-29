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В Самарской области открывают стационар медицинской реабилитации для взрослых

Россия » Поволжье » Самара

Безенчукская больница превращается в межмуниципальный центр, где жители района и соседних территорий смогут получать специализированную медицинскую помощь без выезда в крупные города.

Пожилая пациентка и медсестра
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пожилая пациентка и медсестра

В текущем году на базе учреждения открывают дневной стационар медицинской реабилитации для взрослых. В числе пациентов отделения окажутся бойцы, вернувшиеся из зоны специальной военной операции. Большинство единиц оборудования уже доставлено, сейчас рабочие завершают ремонт помещений.

"В этом году при поддержке главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева принято решение организовать на базе больницы дневной стационар медицинской реабилитации для взрослого населения. Реабилитационную помощь здесь будут получать в том числе наши защитники, вернувшиеся со специальной военной операции", — сообщил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Техническое переоснащение и развитие

Медицинский центр обновил парк диагностического оборудования. В больнице смонтировали компьютерный томограф, который позволит проводить точные исследования на месте. Ранее в учреждении установили цифровой маммограф, новый флюорографический аппарат и рентген.

Новое оборудование Назначение / Статус
Компьютерный томограф Смонтирован, доступен для жителей района и окрестностей
Цифровой маммограф Установлен
Флюорографический аппарат и рентген Установлены

Дальнейшее развитие больницы планируют через механизмы национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В приоритете — расширение перечня медицинских услуг, закупка техники и обновление условий труда для врачей.

"У Безенчукской больницы хорошие перспективы для развития, и мы поможем совершенствовать ее работу в части создания современных условий для пациентов и медицинских работников", — пояснил Андрей Орлов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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