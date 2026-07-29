Строительный бум в астраханской Растопуловке привёл к блэкаутам и дефициту воды

Жители села Растопуловка в Приволжском районе Астраханской области оказались в заложниках строительного бума: из-за перегрузки электросетей населенный пункт регулярно остается без света и воды в разгар летней жары.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Мужчина проверяет электросчетчик с фонариком во рту

Ситуация в селе, расположенном всего в десяти километрах от областного центра, стала критической. По словам сельчан, электричество стабильно подается лишь около 10 дней в месяц. В остальное время свет отключают в обед, а восстанавливают ближе к ночи. Из-за этого останавливаются насосные станции, и жители остаются без воды.

Почему инфраструктура не справляется

Причина коллапса кроется в стремительном росте частного сектора. Близость к Астрахани сделала землю привлекательной для застройщиков, и на месте бывших степей выросли коттеджные кварталы. Новые дома требуют больших мощностей: владельцы устанавливают электрокотлы и мощные насосы для скважин.

Старая трансформаторная подстанция не рассчитана на такую нагрузку. В итоге провода перегреваются, а система уходит в аварийную защиту. Жители отмечают, что "Россети" продолжают подключать новые объекты к изношенной линии, игнорируя жалобы старожилов.

Помимо отсутствия энергии, сельчане страдают от скачков напряжения. В нескольких домах уже сгорела бытовая техника — телевизоры и холодильники. Чтобы спасти оставшиеся приборы, люди вынуждены за свой счет покупать стабилизаторы.

Проблема системного масштаба

Растопуловка не единственное место с такими проблемами. Аналогичные жалобы поступают из сел Маково и Зеленга Володарского района. Там перебои с электричеством также обострились после массового строительства новых домов.

Последствия застройки Влияние на жителей Перегрузка подстанций Блэкауты до 20 дней в месяц Остановка насосов Отсутствие водоснабжения в жару Скачки напряжения Поломка бытовой техники

Эта ситуация отражает общую проблему региона: коммуникации, спроектированные десятилетия назад, не выдерживают современного потребления. В самой Астрахани точечная застройка и массовое использование кондиционеров в июле приводят к тому, что автоматика сбрасывает нагрузку, чтобы избежать полного коллапса городских сетей.

Если модернизация сетей останется только на бумаге, локальные блэкауты могут перерасти в системные аварии целых районов. В связи с этим жители и авторы материала обратились в прокуратуру Астраханской области с просьбой проверить законность подключений новых объектов к перегруженным сетям.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех