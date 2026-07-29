В Пензе запланирован концерт группы Любэ на Юбилейной площади

12 сентября на Юбилейной площади в Пензе выступит группа "Любэ". Концерт включён в программу городских мероприятий, за выступление коллективу заплатят 8,9 млн рублей — данные появились на портале госзакупок 29 июля.

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В репертуар входит 27 песен: "Комбат", "Солдат", "От Волги до Енисея", "Не валяй дурака, Америка", "А, заря", "Ребята с нашего двора" и другие хиты разных лет. Бессменный лидер коллектива — народный артист РФ Николай Расторгуев.

Последний раз "Любэ" играла на той же площади 10 июня 2023 года — к 360-летию Пензы и Дню России. Тогда концерт собрал около 25 тысяч зрителей и обошелся бюджету в 7 млн рублей. Стоимость нового выступления выросла на 27%.

Юбилейная площадь остаётся основной открытой площадкой для массовых мероприятий в Пензе. Выступление "Любэ" стало традиционным форматом для городских праздников: коллектив регулярно гастрирует по регионам и неизменно собирает полные дома.