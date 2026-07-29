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Госэкспертиза Татарстана одобрила проект нового патриотического комплекса в Бугульме

Россия » Поволжье » Казань

В Бугульме определили параметры строительства Центра военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Проект по возведению комплекса на улице Владимира Комарова, 1 получил положительные заключения государственных экспертиз.

Строители на стройке
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Строители на стройке

Госэкспертиза Республики Татарстан подтвердила, что технические решения казанских компаний "Ф-АРТ Групп" и "Мегакомплекс" соответствуют нормам безопасности. Специалисты также верифицировали сметную стоимость строительства.

Параллельно завершили историко-культурную экспертизу участка. Проверка показала, что территория не входит в охранные зоны и на ней нет объектов культурного наследия. Это позволяет начать земляные и строительные работы без ограничений.

"Проектные решения соответствуют техническим регламентам и достоверно определяют стоимость", — сообщили в Госэкспертизе РТ.

Функционал и расположение

Здание расположат на склоне правого берега реки Бугульма. Застройщиком проекта выступает муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный Центр "Дворец Молодежи" г. Бугульмы".

Площадка станет многофункциональным пространством, которое объединит несколько направлений:

  • начальная военная подготовка и ОБЖ;
  • спортивные секции и физическая закалка;
  • музейные экспозиции и патриотические клубы;
  • организация городских слётов и молодёжных форумов.
Параметр Данные
Адрес строительства г. Бугульма, ул. Владимира Комарова, д. 1
Проектировщики ООО "Ф-АРТ Групп", ООО "Мегакомплекс"
Застройщик МБУ "Молодежный Центр "Дворец Молодежи"

Создание такого центра позволит перевести патриотическое воспитание из формата лекций в практическую плоскость, создав в Бугульме современную базу для подготовки молодежи к службе и общественной деятельности.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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