Госэкспертиза Татарстана одобрила проект нового патриотического комплекса в Бугульме

В Бугульме определили параметры строительства Центра военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Проект по возведению комплекса на улице Владимира Комарова, 1 получил положительные заключения государственных экспертиз.
Госэкспертиза Республики Татарстан подтвердила, что технические решения казанских компаний "Ф-АРТ Групп" и "Мегакомплекс" соответствуют нормам безопасности. Специалисты также верифицировали сметную стоимость строительства.
Параллельно завершили историко-культурную экспертизу участка. Проверка показала, что территория не входит в охранные зоны и на ней нет объектов культурного наследия. Это позволяет начать земляные и строительные работы без ограничений.
"Проектные решения соответствуют техническим регламентам и достоверно определяют стоимость", — сообщили в Госэкспертизе РТ.
Здание расположат на склоне правого берега реки Бугульма. Застройщиком проекта выступает муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный Центр "Дворец Молодежи" г. Бугульмы".
Площадка станет многофункциональным пространством, которое объединит несколько направлений:
|Параметр
|Данные
|Адрес строительства
|г. Бугульма, ул. Владимира Комарова, д. 1
|Проектировщики
|ООО "Ф-АРТ Групп", ООО "Мегакомплекс"
|Застройщик
|МБУ "Молодежный Центр "Дворец Молодежи"
Создание такого центра позволит перевести патриотическое воспитание из формата лекций в практическую плоскость, создав в Бугульме современную базу для подготовки молодежи к службе и общественной деятельности.
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