В Усинском районе Коми завершают ремонт мостов через Евсявис и Турунъель

В Усинском районе Коми завершают ремонт двух мостов через реки Евсявис и Турунъель. Подрядчик ООО "Архангельские дороги и мосты" планирует сдать объекты в эксплуатацию до 30 сентября.
Работы ведутся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Строители начали приводить сооружения в порядок в прошлом году. Для водителей и жителей района это означает сокращение времени в пути и повышение безопасности проезда по региональным дорогам.
|Объект
|Длина моста (с подходами)
|Готовность
|Мост через р. Турунъель
|46 м (111 м)
|80%
|Мост через р. Евсявис
|30 м (129 м)
|66%
На мосту через Турунъель рабочие уже закончили ремонт левой стороны и подготовили правую часть к укладке асфальта — здесь уложили выравнивающий и защитный слои дорожной одежды. Сооружение через Евсявис сейчас открыто для движения по обеим полосам.
Помимо этих двух объектов, программа развития инфраструктуры в регионе предполагает обновление еще пяти мостов. Всего планируют отремонтировать более 113 километров региональных трасс, проложить 13 километров новых тротуаров и установить освещение на участках общей длиной свыше 5 километров.
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