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В Усинском районе Коми завершают ремонт мостов через Евсявис и Турунъель

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

В Усинском районе Коми завершают ремонт двух мостов через реки Евсявис и Турунъель. Подрядчик ООО "Архангельские дороги и мосты" планирует сдать объекты в эксплуатацию до 30 сентября.

Ремонт моста
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ремонт моста

Работы ведутся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Строители начали приводить сооружения в порядок в прошлом году. Для водителей и жителей района это означает сокращение времени в пути и повышение безопасности проезда по региональным дорогам.

Объект Длина моста (с подходами) Готовность
Мост через р. Турунъель 46 м (111 м) 80%
Мост через р. Евсявис 30 м (129 м) 66%

На мосту через Турунъель рабочие уже закончили ремонт левой стороны и подготовили правую часть к укладке асфальта — здесь уложили выравнивающий и защитный слои дорожной одежды. Сооружение через Евсявис сейчас открыто для движения по обеим полосам.

Помимо этих двух объектов, программа развития инфраструктуры в регионе предполагает обновление еще пяти мостов. Всего планируют отремонтировать более 113 километров региональных трасс, проложить 13 километров новых тротуаров и установить освещение на участках общей длиной свыше 5 километров.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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