В селе Суордах Якутии уровень воды снизился до 753 сантиметров

В селе Суордах Верхоянского района Якутии спасатели ликвидируют последствия дождевого паводка. Пять сотрудников Службы спасения работают по заявкам местных жителей, помогая очистить жилье и придомовые участки от воды.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Грязная проселочная дорога

На текущий момент группа обработала 18 адресов из 24 поступивших заявок. Спасатели откачивают воду из помещений, убирают мусор и выносят вещи для проветривания. Работы продолжатся до тех пор, пока не будет закрыта каждая заявка.

Показатель Значение (на 29 июля, 16:00) Текущий уровень воды 753 см Динамика за 4 часа -13 см Критическая отметка 780 см

Вода начала спадать, но ситуация в Верхоянском районе остается напряженной из-за специфики местного рельефа и почвы. Для жителей удаленных сел Якутии даже небольшой подъем уровня воды часто оборачивается затоплением подполов и придомовых территорий, так как доступ к тяжелой технике для укрепления берегов ограничен.

"На сегодняшний день от местных жителей поступило 24 заявки на оказание помощи", — сообщил старший группы Аркадий Макитов.

Экспертная проверка:

эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова