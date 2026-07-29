В селе Суордах Якутии уровень воды снизился до 753 сантиметров

В селе Суордах Верхоянского района Якутии спасатели ликвидируют последствия дождевого паводка. Пять сотрудников Службы спасения работают по заявкам местных жителей, помогая очистить жилье и придомовые участки от воды.
На текущий момент группа обработала 18 адресов из 24 поступивших заявок. Спасатели откачивают воду из помещений, убирают мусор и выносят вещи для проветривания. Работы продолжатся до тех пор, пока не будет закрыта каждая заявка.
|Показатель
|Значение (на 29 июля, 16:00)
|Текущий уровень воды
|753 см
|Динамика за 4 часа
|-13 см
|Критическая отметка
|780 см
Вода начала спадать, но ситуация в Верхоянском районе остается напряженной из-за специфики местного рельефа и почвы. Для жителей удаленных сел Якутии даже небольшой подъем уровня воды часто оборачивается затоплением подполов и придомовых территорий, так как доступ к тяжелой технике для укрепления берегов ограничен.
"На сегодняшний день от местных жителей поступило 24 заявки на оказание помощи", — сообщил старший группы Аркадий Макитов.
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