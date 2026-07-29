Аграрии Челябинской области начали уборку зерновых на неделю раньше срока

Аграрии Челябинской области начали уборку зерновых на неделю раньше обычного срока. По данным регионального управления минсельхоза, сельхозпроизводители уже обмолотили 25% озимых культур — в первую очередь убрали пшеницу и ячмень.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Комбайн Полесье убирает пшеницу на поле

Сейчас основные силы перебрасывают на яровые культуры, которые полностью созрели. Предприятия завершили подготовку техники и сформировали рабочие бригады для массового выхода в поля.

Показатель Статус / Оценка Обмолот озимых 25% от общего объема Срок старта на 7 дней раньше нормы Прогноз урожайности выше среднего по региону

Специалисты прогнозируют высокий сбор зерна, что поддержит экономические показатели области. Чтобы не потерять урожай из-за капризов погоды, фермеры делают ставку на механизацию и соблюдение агротехнических сроков.

Параллельно с уборкой начались работы по подготовке почвы к следующему сезону: рабочие вносят удобрения и обрабатывают поля.

"Своевременные агротехнические меры и использование современных технологий позволят сельхозпроизводителям сохранить урожайность даже в условиях непрогнозируемой погоды", — отмечают специалисты минсельхоза Челябинской области.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов