Аграрии Челябинской области начали уборку зерновых на неделю раньше срока

Аграрии Челябинской области начали уборку зерновых на неделю раньше обычного срока. По данным регионального управления минсельхоза, сельхозпроизводители уже обмолотили 25% озимых культур — в первую очередь убрали пшеницу и ячмень.
Сейчас основные силы перебрасывают на яровые культуры, которые полностью созрели. Предприятия завершили подготовку техники и сформировали рабочие бригады для массового выхода в поля.
|Показатель
|Статус / Оценка
|Обмолот озимых
|25% от общего объема
|Срок старта
|на 7 дней раньше нормы
|Прогноз урожайности
|выше среднего по региону
Специалисты прогнозируют высокий сбор зерна, что поддержит экономические показатели области. Чтобы не потерять урожай из-за капризов погоды, фермеры делают ставку на механизацию и соблюдение агротехнических сроков.
Параллельно с уборкой начались работы по подготовке почвы к следующему сезону: рабочие вносят удобрения и обрабатывают поля.
"Своевременные агротехнические меры и использование современных технологий позволят сельхозпроизводителям сохранить урожайность даже в условиях непрогнозируемой погоды", — отмечают специалисты минсельхоза Челябинской области.
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