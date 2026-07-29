Транспорт в Дивеево будет работать с 8:00 до 20:00 в день памяти Серафима Саровского

В Дивеево запустят временный автобусный маршрут для паломников и гостей, которые приедут на день памяти преподобного Серафима Саровского. Транспорт будет работать 31 июля и 1 августа, сообщили в Нижегородской епархии.
Автобус пройдет по круговому маршруту: от парковки на улице Марагина, 16 до центрального входа в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь (улица Октябрьская, 14) и обратно.
|Дата
|Время работы
|Интервал движения
|31 июля
|08:00 — 20:00
|каждые 30 минут
|1 августа
|08:00 — 16:00
|каждые 30 минут
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