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Транспорт в Дивеево будет работать с 8:00 до 20:00 в день памяти Серафима Саровского

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

В Дивеево запустят временный автобусный маршрут для паломников и гостей, которые приедут на день памяти преподобного Серафима Саровского. Транспорт будет работать 31 июля и 1 августа, сообщили в Нижегородской епархии.

Автобусная остановка в осеннем парке
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Автобусная остановка в осеннем парке

Автобус пройдет по круговому маршруту: от парковки на улице Марагина, 16 до центрального входа в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь (улица Октябрьская, 14) и обратно.

Дата Время работы Интервал движения
31 июля 08:00 — 20:00 каждые 30 минут
1 августа 08:00 — 16:00 каждые 30 минут
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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