Транспорт в Дивеево будет работать с 8:00 до 20:00 в день памяти Серафима Саровского

В Дивеево запустят временный автобусный маршрут для паломников и гостей, которые приедут на день памяти преподобного Серафима Саровского. Транспорт будет работать 31 июля и 1 августа, сообщили в Нижегородской епархии.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Автобусная остановка в осеннем парке

Автобус пройдет по круговому маршруту: от парковки на улице Марагина, 16 до центрального входа в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь (улица Октябрьская, 14) и обратно.

Дата Время работы Интервал движения 31 июля 08:00 — 20:00 каждые 30 минут 1 августа 08:00 — 16:00 каждые 30 минут