Четыре образовательных учреждения Осетии войдут в программу капремонта 2026 года

В Северной Осетии определили список образовательных учреждений, имеющих статус объектов культурного наследия, которые отремонтируют в ближайшие годы. В программу капитального ремонта на 2026 год вошли четыре здания: школа № 1 в Гизели, школа № 3 во Владикавказе, Северо-Осетинский педагогический колледж и Владикавказский многопрофильный техникум.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Строительные экскаваторы у здания с разрушенной крышей

Ход подготовки обсуждали на совещании под руководством первого вице-премьера республики Георгия Атарова. Он отметил, что работа с такими зданиями сложнее обычного строительства: строителям предстоит обновить инфраструктуру, не изменив исторический облик и сохранив уникальные детали архитектуры.

Срок работ Количество объектов Объекты (на 2026 г.) 2026 год 4 СОШ №1 (Гизель), СОШ №3 (Владикавказ), Педколледж, Многопрофильный техникум 2027 год 3 Список уточняется

Чтобы избежать срывов сроков в следующем строительном сезоне, профильные ведомства уже начали готовить проектно-сметную документацию для объектов 2027 года. Все технические решения пройдут обязательную проверку и согласование в комитете по охране объектов культурного наследия.

"Работы в таких зданиях требуют особого подхода. Нужно не просто провести ремонт, но и сохранить исторический облик, уникальные элементы", — подчеркнул первый вице-премьер Георгий Атаров.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова