Блокировка счетов и лишение прав заставили астраханца погасить долг по алиментам

Житель Астрахани выплатил двум детям более 2 миллионов рублей долга по алиментам. Деньги удалось взыскать только после того, как судебные приставы заблокировали счета мужчины и ограничили его в правах.
Суд обязал 45-летнего астраханца регулярно содержать несовершеннолетних детей, но мужчина игнорировал решение. Он не выходил на связь с приставами и долгое время не перечислял средства. В итоге сумма задолженности превысила 2 млн рублей, к которой добавился исполнительский сбор в размере 260 тысяч рублей.
Официального дохода у должника не оказалось, однако в его собственности нашли недвижимость. Приставы арестовали банковские счета и нежилое помещение, а также запретили любые сделки с остальным имуществом мужчины.
|Примененная мера
|Результат/Объект
|Арест имущества
|Банковские счета, нежилое помещение
|Ограничения в правах
|Запрет на выезд из РФ, лишение прав на управление авто
|Итоговая сумма выплаты
|Более 2,2 млн рублей (включая сбор)
Решающим фактором стали запрет на выезд за границу и временное лишение водительских прав. После этого астраханец сам пришел в отделение службы судебных приставов и полностью закрыл долг.
"Защита интересов детей остается одним из главных направлений работы. Если родители уклоняются от своих обязанностей, к ним применяют все предусмотренные законом меры", — сообщили в региональном управлении службы судебных приставов.
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