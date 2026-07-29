Блокировка счетов и лишение прав заставили астраханца погасить долг по алиментам

Житель Астрахани выплатил двум детям более 2 миллионов рублей долга по алиментам. Деньги удалось взыскать только после того, как судебные приставы заблокировали счета мужчины и ограничили его в правах.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ребенок с матерью у юриста

Суд обязал 45-летнего астраханца регулярно содержать несовершеннолетних детей, но мужчина игнорировал решение. Он не выходил на связь с приставами и долгое время не перечислял средства. В итоге сумма задолженности превысила 2 млн рублей, к которой добавился исполнительский сбор в размере 260 тысяч рублей.

Официального дохода у должника не оказалось, однако в его собственности нашли недвижимость. Приставы арестовали банковские счета и нежилое помещение, а также запретили любые сделки с остальным имуществом мужчины.

Примененная мера Результат/Объект Арест имущества Банковские счета, нежилое помещение Ограничения в правах Запрет на выезд из РФ, лишение прав на управление авто Итоговая сумма выплаты Более 2,2 млн рублей (включая сбор)

Решающим фактором стали запрет на выезд за границу и временное лишение водительских прав. После этого астраханец сам пришел в отделение службы судебных приставов и полностью закрыл долг.

"Защита интересов детей остается одним из главных направлений работы. Если родители уклоняются от своих обязанностей, к ним применяют все предусмотренные законом меры", — сообщили в региональном управлении службы судебных приставов.