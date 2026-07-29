Калмыкия планирует обновить техническую базу рыбодобывающих предприятий

Правительство Калмыкии обсудило меры по поддержке рыбной отрасли и увеличению вылова на Северном Каспии. Совещание в Элисте возглавила премьер-министр Гиляна Босхомджиева. Участники рассмотрели вопросы модернизации предприятий, развития аквакультуры и расширения экспорта продукции в соседние страны.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены Рыбаки выгружают свежий улов на причале

Состояние рыбохозяйственного комплекса

Сегодня рыбная отрасль региона объединяет более 50 организаций. В секторе задействовано свыше 700 человек. Основной объем добычи приходится на Северный Каспий и внутренние водоемы, где квота на промышленный вылов крупного и мелкого частика превышает 3500 тонн.

Кандидат биологических наук Делгир Петрушкиева из Волжско-Каспийского филиала ВНИРО доложила о состоянии рыбных запасов у калмыцкого побережья. Она подчеркнула, что без регулярного мониторинга и научных исследований сохранить биоресурсы моря невозможно.

Показатель Значение Количество организаций отрасли Более 50 Задействовано работников Свыше 700 человек Квота на вылов (Северный Каспий) Более 3500 тонн Площадь водоемов для аквакультуры Около 8 тысяч га

Экспорт и развитие аквакультуры

Для роста добычи республика делает ставку на аквакультуру. Сейчас в Калмыкии работают более 30 хозяйств по выращиванию товарной рыбы. Параллельно с этим правительство планирует обновить техническую базу рыбодобывающих предприятий.

Местная продукция выходит на международный уровень через выставку "ПРОДЭКСПО". При поддержке Центра поддержки экспорта Калмыкии поставки уже организовали предприниматели Анна Селезнева и Юрий Очиров. Сейчас рыбная продукция региона уходит на рынки Азербайджана и Казахстана.

Проблемы судоходства и топливо

Острым вопросом остается состояние Лаганского судоходного канала. Его очистка необходима для беспрепятственного выхода судов в море. Также рыбаки просят снизить цены на топливо, так как через месяц начинается осенняя путина.

"Принято решение пересмотреть концепцию развития рыбохозяйственного комплекса региона, проанализировав выполнение действующих программ", — сообщили по итогам совещания.

Власти намерены разработать новые меры господдержки для аквакультуры и модернизации цехов. Также подготовят конкретные предложения по расчистке канала в Лагане и поиску новых иностранных покупателей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов