Калмыкия планирует обновить техническую базу рыбодобывающих предприятий

Правительство Калмыкии обсудило меры по поддержке рыбной отрасли и увеличению вылова на Северном Каспии. Совещание в Элисте возглавила премьер-министр Гиляна Босхомджиева. Участники рассмотрели вопросы модернизации предприятий, развития аквакультуры и расширения экспорта продукции в соседние страны.
Сегодня рыбная отрасль региона объединяет более 50 организаций. В секторе задействовано свыше 700 человек. Основной объем добычи приходится на Северный Каспий и внутренние водоемы, где квота на промышленный вылов крупного и мелкого частика превышает 3500 тонн.
Кандидат биологических наук Делгир Петрушкиева из Волжско-Каспийского филиала ВНИРО доложила о состоянии рыбных запасов у калмыцкого побережья. Она подчеркнула, что без регулярного мониторинга и научных исследований сохранить биоресурсы моря невозможно.
|Показатель
|Значение
|Количество организаций отрасли
|Более 50
|Задействовано работников
|Свыше 700 человек
|Квота на вылов (Северный Каспий)
|Более 3500 тонн
|Площадь водоемов для аквакультуры
|Около 8 тысяч га
Для роста добычи республика делает ставку на аквакультуру. Сейчас в Калмыкии работают более 30 хозяйств по выращиванию товарной рыбы. Параллельно с этим правительство планирует обновить техническую базу рыбодобывающих предприятий.
Местная продукция выходит на международный уровень через выставку "ПРОДЭКСПО". При поддержке Центра поддержки экспорта Калмыкии поставки уже организовали предприниматели Анна Селезнева и Юрий Очиров. Сейчас рыбная продукция региона уходит на рынки Азербайджана и Казахстана.
Острым вопросом остается состояние Лаганского судоходного канала. Его очистка необходима для беспрепятственного выхода судов в море. Также рыбаки просят снизить цены на топливо, так как через месяц начинается осенняя путина.
"Принято решение пересмотреть концепцию развития рыбохозяйственного комплекса региона, проанализировав выполнение действующих программ", — сообщили по итогам совещания.
Власти намерены разработать новые меры господдержки для аквакультуры и модернизации цехов. Также подготовят конкретные предложения по расчистке канала в Лагане и поиску новых иностранных покупателей.
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