В Мордовии задействовали 1 150 комбайнов с готовностью парка в 98%

В Мордовии завершается уборка ранних зерновых: к 29 июля намолочено более 123 тысяч тонн при урожайности 44,1 ц/га. По прогнозам аграриев, валовый сбор зерна в этом году может достичь 1,755 млн тонн. Главный фактор темпов — высокая готовность техники и работа крупных холдингов, концентрирующих почти половину парка комбайнов региона.
На совещании у Главы республики Артёма Здравомисова подвели промежуточные итоги полевой кампании. Хорошие показатели демонстрирует и заготовка зелёного горошка — собрано свыше 4 тысяч тонн при урожайности 41,1 ц/га. Параллельно идут уборка масличных и овощных культур, кормоуборка: в консервацию ушло уже более 420 тысяч тонн сенажа и 21 тысяча тонн сена.
|Культура / Показатель
|Факт на 29 июля / Прогноз на год
|Зерновые (намолочено)
|123 тыс. тонн (урожайность 44,1 ц/га)
|Зелёный горошек
|4 тыс. тонн (урожайность 41,1 ц/га)
|Сенаж
|420 тыс. тонн
|Сено
|21 тыс. тонн
|Прогноз по зерну (год)
|1,755 млн тонн
|Прогноз по сахарной свёкле
|1,025 млн тонн
|Прогноз по масличным
|169 тыс. тонн
|Прогноз по овощам
|90 тыс. тонн
Техническая обеспеченность кампании остаётся на высоком уровне. В работе задействовано 1 150 зерноуборочных комбайнов — готовность парка составляет 98%. Половину этого парка концентрируют три крупнейших агрохолдинга: "Хорошее дело", "Талина" и "МАПО". Их машинари и агрономы задают темп уборки по всей республике. Обеспеченность топливом позволяет вести работы без перерывов в августе и сентябре.
Уборку зерновых и зернобобовых планируют завершить в первой декаде сентября, масличных — в третьей декаде месяца. Глава республики отметил слаженность работы всех звеньев АПК: от механизаторов до руководителей хозяйств.
Стабильные показатели урожайности на старте кампании говорят о том, что аграрии Мордовии качественно выполнили весенне-полевые работы и защиту посевов. Важно, что высокие темпы обеспечиваются не за счёт эксплуатирования техники на износ, а за счёт высокой готовности парка — 98% это серьёзный показатель для регионального АПК. Концентрация половины комбайнерского парка у трёх холдингов позволяет им действовать как локомотивы: они первыми уходят в поле, создают инфраструктурный след для мелких хозяйств и формируют рыночные ожидания по объёмам и срокам сдачи зерна. Риск сейчас только в погоде: если сентябрь даст осадки, сроки сдвинутся, а качество зерна может упасть. Заготовка кормов на текущем уровне создаёт хороший ресурс для животноводства на зиму.
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