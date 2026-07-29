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В Мордовии задействовали 1 150 комбайнов с готовностью парка в 98%

Россия » Поволжье » Саранск

В Мордовии завершается уборка ранних зерновых: к 29 июля намолочено более 123 тысяч тонн при урожайности 44,1 ц/га. По прогнозам аграриев, валовый сбор зерна в этом году может достичь 1,755 млн тонн. Главный фактор темпов — высокая готовность техники и работа крупных холдингов, концентрирующих почти половину парка комбайнов региона.

Трактор в поле
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Трактор в поле

На совещании у Главы республики Артёма Здравомисова подвели промежуточные итоги полевой кампании. Хорошие показатели демонстрирует и заготовка зелёного горошка — собрано свыше 4 тысяч тонн при урожайности 41,1 ц/га. Параллельно идут уборка масличных и овощных культур, кормоуборка: в консервацию ушло уже более 420 тысяч тонн сенажа и 21 тысяча тонн сена.

Культура / Показатель Факт на 29 июля / Прогноз на год
Зерновые (намолочено) 123 тыс. тонн (урожайность 44,1 ц/га)
Зелёный горошек 4 тыс. тонн (урожайность 41,1 ц/га)
Сенаж 420 тыс. тонн
Сено 21 тыс. тонн
Прогноз по зерну (год) 1,755 млн тонн
Прогноз по сахарной свёкле 1,025 млн тонн
Прогноз по масличным 169 тыс. тонн
Прогноз по овощам 90 тыс. тонн

Техническая обеспеченность кампании остаётся на высоком уровне. В работе задействовано 1 150 зерноуборочных комбайнов — готовность парка составляет 98%. Половину этого парка концентрируют три крупнейших агрохолдинга: "Хорошее дело", "Талина" и "МАПО". Их машинари и агрономы задают темп уборки по всей республике. Обеспеченность топливом позволяет вести работы без перерывов в августе и сентябре.

Уборку зерновых и зернобобовых планируют завершить в первой декаде сентября, масличных — в третьей декаде месяца. Глава республики отметил слаженность работы всех звеньев АПК: от механизаторов до руководителей хозяйств.

Экспертное мнение

Стабильные показатели урожайности на старте кампании говорят о том, что аграрии Мордовии качественно выполнили весенне-полевые работы и защиту посевов. Важно, что высокие темпы обеспечиваются не за счёт эксплуатирования техники на износ, а за счёт высокой готовности парка — 98% это серьёзный показатель для регионального АПК. Концентрация половины комбайнерского парка у трёх холдингов позволяет им действовать как локомотивы: они первыми уходят в поле, создают инфраструктурный след для мелких хозяйств и формируют рыночные ожидания по объёмам и срокам сдачи зерна. Риск сейчас только в погоде: если сентябрь даст осадки, сроки сдвинутся, а качество зерна может упасть. Заготовка кормов на текущем уровне создаёт хороший ресурс для животноводства на зиму.

Экспертная проверка:
аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству
Виктор Смирнов
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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