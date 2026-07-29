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Администрация Махачкалы готовит к открытию школу на 604 места в микрорайоне Ветеран

Россия » Юг » Махачкала

В микрорайоне "Ветеран" Махачкалы завершают строительство новой школы имени Героя России М. М. Исбакиева. К 1 сентября здание примет первых учеников.

Дети рисуют в классе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Дети рисуют в классе

Депутаты городского Собрания вместе с профильными ведомствами проверили качество работ на объекте. В инспекции участвовали Карим Шехсаидов, региональный координатор проекта "Единая страна — доступная среда", и исполнительный секретарь местного отделения партии Умар Османов.

Сейчас строители закончили 99% всех работ. Основное внимание уделили подготовке здания для маломобильных людей, соблюдению норм безопасности и санитарных стандартов. Сейчас рабочие благоустраивают территорию вокруг школы: кладут пешеходные дорожки, обустраивают въезды и готовят основание под асфальт.

Параметр Значение
Вместимость школы 604 места
Готовность объекта 99%
Срок открытия к 1 сентября

Школу строят за счет федеральных и региональных средств. Появление нового образовательного комплекса в микрорайоне "Ветеран" позволит разгрузить соседние учебные заведения и обеспечит детям доступ к образованию ближе к дому.

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Завершение строительства школы в жилом массиве — это не только вопрос квадратных метров, но и базового комфорта семей. Когда школа находится в пешей доступности, снижается нагрузка на транспортную сеть района и повышается безопасность детей. Важно, что на финальном этапе акцент сместился на благоустройство прилегающей территории: правильные въезды и качественные дорожки предотвращают заторы при высадке учеников и делают среду вокруг школы безопасной.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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